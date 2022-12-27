Araştırmacı yazar İhsan Aktaş İstanbul genelinde İmamoğlu'nun oy oranında düşüş olduğunu belirtti: Desteği azalıyor

Araştırmacı İhsan Aktaş, TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayında İstanbul genelinde yapılan çalışmadan bahsetti. Aktaş çalışmanın sonucuna ilişkin, "AK Partili ve CHP'li ilçe belediyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi oy oranından fazla oy alıyor" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL HALKI İMAMOĞLU'NDAN DESTEĞİNİ ÇEKİYOR'

İstanbul genelinde yapılan çalışmaya ilişkin Aktaş, "Cumhur İttifak'ının ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu ile uğraşmaya ihtiyacı var mı? AK Parti büyükşehir oylarında Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP'yi geçiyor. İlçelerde AK Parti ve CHP oy oranları büyükşehirden yüksek. İlçeler oy oranları korurken büyükşehir azalmış. Ekrem Bey'in idare ettiği belediyeden İstanbul halkı seçim dönemine göre desteğini geri çekiyor" dedi.