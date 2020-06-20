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ARDAHAN

Ardahan haberleri... Aniden bastıran şiddetli dolu birçok araca zarar verdi

Ardahan'da aniden bastıran şiddetli dolu birçok araca zarar verdi

Ardahan'da aniden bastıran dolu, şehir merkezini beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika etkili olan doludan birçok araç zarar gördü.

Haber Merkezi İHA
Dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü.
Dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü.

Ardahan kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan ve kenti beyaza bürüyen dolu, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, Haziran ayının ortasına gelinmesine karşın yazın bir türlü gelmediğini söylediler.

İHA

Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Ardahan-Artvin karayolunda ulaşım aksadı. Sahara Geçidi de dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İHA

Ardahan Valiliği, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İHA


Ardahan’da şiddetli dolu ve yağmur
FOTOĞRAF 9
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Ardahan kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı.
Title
Yaklaşık 15 dakika etkili olan ve kenti beyaza bürüyen dolu, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı.
Title
Vatandaşlar, Haziran ayının ortasına gelinmesine karşın yazın bir türlü gelmediğini söylediler.
Title
Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Ardahan-Artvin karayolunda ulaşım aksadı. Sahara Geçidi de dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Title
Ardahan Valiliği, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Title
dolu ve yağmur
Title
Title
Title
Ardahan’da şiddetli dolu ve yağmur
Ardahan'da aniden bastıran dolu, şehir merkezini beyaza bürüdü. Doludan birçok araç zarar gördü.


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