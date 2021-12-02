Gündem Ardahanda "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı
ARDAHAN

Ardahan'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı

Operasyonda, jandarma asayiş komando bölükleri, polis özel harekat mensupları ve güvenlik korucularından oluşan 405 personel görev alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ardahanda Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı
Eren Kış-9 operasyonu

Ardahan'da, 405 personelin katılımıyla "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla, kentte "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan il merkezi ve Göle ilçesi sınırlarında başlatılan operasyonda, jandarma asayiş komando bölükleri, polis özel harekat mensupları ve güvenlik korucularından oluşan 39 tim ve 405 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı: İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: İlkbahar-yaz dönemi operasyonlarında 127 terörist etkisiz

Diyarbakır'da eş zamanlı terör operasyonu: 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde yine ortalığı karıştıracaklardı
GÜNDEM
Diyarbakır'da eş zamanlı terör operasyonu: 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde yine ortalığı karıştıracaklardı
BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.
Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.

Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.