Ardahan'da mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Dünya

Fransa Akka’yı unutmuş: Osmanlı ordusu karşısında hezimete uğramışlardı

Libya’da Türkiye ve UMH’ye karşı terörist Hafter’i destekleyerek bölgede mevzi kazanmaya çalışan Fransa, 220 yıl önce benzer hamlede bulunmuş ancak hayal edemediği bir hezimete uğramıştı. Mısır, Orta Doğu, İran ve Hindistan’ı işgal planı kuran Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart, 18 Mart 1799’da geldiği Akka Kalesi’nde Osmanlı veziri Cezzar Ahmed Paşa’yı geçemedi. Paşa kaleyi isteyen Napolyon’a “Devlet-i Ali Osman bu şehri size teslim etmek için beni vezir yapmadı” cevabını verdi. 64 günlük kuşatma sonunda yenilgiyi kabul eden Fransızlar Doğu emellerinden vazgeçti.