Ardahan'da mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesi Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Ardahan’da gün boyunca etkili olan yağmur akşam saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.
Batı bölgelerde bahar havası yaşanırken, doğuda ise Mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Ardahan’da 2 gündür etkili olan etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı:
"Kışın yağmayan kar Mayıs ayında yağdı. inşallah yollar kapanmaz. Lapa lapa yağıyor. Biz kar yağışına alışığız"
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Göle ilçelerinde ilkbahar ayının yaşandığı bu günlerde yağan kar yağışı şaşkınlığa neden olurken yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı.
Kar yağışının ardından ilçe belediye ve karayolları ekipleri yollarda biriken karların herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için temizlik çalışması başlattı.
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayında yağan kar etrafı beyaza bürüdü. İlkbahar ayının yaşandığı bu günlerde, Sarıkamış’a kar yağdı.
Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış’a kar yağdı. Yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sarıkamış’ta yağan kar renkli görüntülerde ortaya çıkardı. Kar yağışı altında hayvanlarını otlatan vatandaş ise kameralara yansıdı.
Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.
Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.
Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.
Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.
Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.
Mayısta kar sürprizi!
Ardahan'ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. İlçede iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de Mayıs ayında yağan kar etrafı beyaza bürüdü.