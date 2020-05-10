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Gündem Ardahanda mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
ARDAHAN

Ardahan'da mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Ardahan merkez ile Göle ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Akşam saatlerinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, "Kışın yağmayan kar Mayıs ayında yağdı. inşallah yollar kapanmaz. Lapa lapa yağıyor. Biz kar yağışına alışığız" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Ardahan lapa lapa yağan karla beyaza büründü
Ardahan lapa lapa yağan karla beyaza büründü

Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesi Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Ardahan’da gün boyunca etkili olan yağmur akşam saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

İHA

Batı bölgelerde bahar havası yaşanırken, doğuda ise Mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Ardahan’da 2 gündür etkili olan etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı:

  • "Kışın yağmayan kar Mayıs ayında yağdı. inşallah yollar kapanmaz. Lapa lapa yağıyor. Biz kar yağışına alışığız"

Mayısta kar sürprizi!
FOTOĞRAF 17
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Göle ilçelerinde ilkbahar ayının yaşandığı bu günlerde yağan kar yağışı şaşkınlığa neden olurken yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı.
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Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı.
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Kar yağışının ardından ilçe belediye ve karayolları ekipleri yollarda biriken karların herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için temizlik çalışması başlattı.
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Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
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Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
Title
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
Title
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
Title
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
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Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
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Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Mayıs ayında yağan kar etrafı beyaza bürüdü. İlkbahar ayının yaşandığı bu günlerde, Sarıkamış’a kar yağdı.
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Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış’a kar yağdı. Yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sarıkamış’ta yağan kar renkli görüntülerde ortaya çıkardı. Kar yağışı altında hayvanlarını otlatan vatandaş ise kameralara yansıdı.
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Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.
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Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.
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Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.
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Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.
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Sarıkamış’ta kar yağışının akşam da davam edeceği bildirildi.
Mayısta kar sürprizi!
Ardahan'ın Göle ilçesinde vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. İlçede iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de Mayıs ayında yağan kar etrafı beyaza bürüdü.
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