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Eğitime kar engeli: Bir ilçede okullar bugün tatil

Eğitime kar engeli: Bir ilçede okullar bugün tatil

09:2718/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
AA
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Posof'ta etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Posof'ta etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli olacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli olacak.

#Ardahan
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