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ARDAHAN

Ardahan haberleri: Sıcaktan bunalanlar yaylalardaki karla serinliyor

Ardahan'da sıcaktan bunalanlar yazın ortasında karla serinliyor

Ardahan’da hava sıcaklıklarının mevsim normalllerinin üstüne çıkmasıyla bunalan halk, yaylada gölge alanda kalan karla serinlemeye çalışıyor. Serinlemek için kar yiyen vatandaşlar, “Milletin sıcaktan yandığı bu günlerde Posof için bulunmaz bir nimet" dedi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar, karların üzerinde yatıp serinlemeye çalışıyor.
Vatandaşlar, karların üzerinde yatıp serinlemeye çalışıyor.

Her türlü endemik bitki örtüsüne sahip olan Ardahan’ın Posof ilçesindeki yaylalarındaki karlar Temmuz ayında bile erimedi.

Yaylalar, hava sıcaklılarının artış göstermesiyle birlikte vatandaşlara serinlemek için güzel bir imkan sunuyor. Sıcaktan bunalan vatandaşların kimisi kar yiyor kimisi de kar üzerine yatarak serinliyorlar.

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Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Iğdır'da, sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında yüzerek serinliyor.


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Doğal klimayla serinliyorlar

Serinlemek için kar yiyen vatandaşlar, “Milletin sıcaktan yandığı bu günlerde Posof için bulunmaz bir nimet. Doğa güzelliği, çiçeklerin içinde kar, hava güzel. Herkesi Posof’a bekleriz. Temmuz ayında kar yiyoruz. Sıcaktan bunalanlar, klima karşısında oturanlar Posof yaylalarına gelsin” dediler.

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