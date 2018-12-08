Gündem Ardahanda sokaklar beyaza büründü
ARDAHAN

Ardahan haberleri: Sokaklar beyaza büründü​

Ardahan'da sokaklar beyaza büründü

Ardahan’da kısa süreli etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı ile hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

IHA
Cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluştu.
Cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Ardahan’da saat 22.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat süren kar yağışı Ardahan merkezde cadde ve sokakları kısa süreliğine beyaza bürüdü.

Kar yağışı vatandaşları ve trafikte seyir eden araç sürücülerini hazırlıksız yakalarken, ulaşım olumsuz etkilendi. Yoğun kar yağışı ile hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışını özlediklerini söyleyen Mesut yıldız, "Uzun bir aradan sonra kar yağışı başladı. Uzun zamandır yağmıyordu ve Kar yağışını özlemiştik. Biz Ardahanlılar olarak karı seviyoruz ve inşallah devamı gelir" dedi.

/**/
PKK 500 bin kişiyi evinden çıkardı

PKK 500 bin kişiyi evinden çıkardı

​Suriye'deki ABD destekli tehcir terörü ve katliamın bilançosu da ağır.
Aile resmimiz kalmadı!

Aile resmimiz kalmadı!

Mısır'daki darbe direnişinin sembol ismi Esma'nın annesi Yeni Şafak'a konuştu.
Kerkük'ün kalbi yeniden atacak

Kerkük'ün kalbi yeniden atacak

​Kerkük Çarşısı Türkiye'nin desteğiyle yeniden imar ediliyor.
Avrupa kışı

Avrupa kışı

​Fransa'da başlayan protestolar diğer Avrupa ülkelerine yayılıyor.
Acemi 'dilenci'100 lira topladı

Acemi 'dilenci'100 lira topladı

​Muhabirimiz dilenci kılığına girdi İstanbul'un nabzını tuttu.
İkinci siparişFilipinler'den

İkinci siparişFilipinler'den

​Pakistan'dan sonra Filipinler de sipariş verdi.
Cennet yerinehapse gittiler!

Cennet yerinehapse gittiler!

​FETÖ'nün sözde 'cennet listesi'ndeki 47 kişi tutuklandı.
Riyad'ın davetine ret

Riyad'ın davetine ret

​Katar Emiri, Körfez Zirvesi'ne katılmama kararı aldı.

Aslan ağır yaralı

Aslan ağır yaralı

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı.
First Lady'edokunan yanıyor

First Lady'edokunan yanıyor

​Beyaz Saray'da tartıştığı iki ismin üstü çizildi.
81 ilde etkili olacak

81 ilde etkili olacak

Yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor.

9 milyona yaklaştı

9 milyona yaklaştı

İmar barışı için yapılan başvuru sayısı açıklandı.
Brüksel de karıştı

Brüksel de karıştı

​Polis Sarı Yelekliler'e sert müdahalede bulunuyor.
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.