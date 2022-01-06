Ardahan Valiliği harekete geçti: Tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınlanan, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yapılan çalışmalarda, şahısların kimlik ve adreslerinin belirlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır. Ayrıca, kötü muameleye maruz kalan tilkinin doğal hayata bırakılması sağlanmıştır."

İHA

OYNAT 00:39 Rizeli vatandaşın tilkiyle gülümseten diyaloğu: Kahve mi yapayım çay mı yapayım? Rize'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 'Pamuk' ve 'Boncuk' ismini verdiği tilkileri elleriyle besleyen Osmanoğlu'nun, tilkilere yönelik, 'Siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Siz izin aldınız mı? Ben kime diyorum? Sen benden izin aldın mı? Bırak elmayı. Boncuk, çay içer misin? Kahve mi yapayım, çay mı yapayım?' şeklindeki esprili sözleri izleyenleri gülümsetti. BiP'te paylaş

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