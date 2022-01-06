Gündem Ardahan Valiliği harekete geçti Tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti
ARDAHAN

Ardahan Valiliği harekete geçti: Tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti

Ardahan'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye eziyet edilen görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından Ardahan Valiliği harekete geçti. Ardahan'da tilkiye kötü muamelede bulunanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ardahanda tilkiye işkence yapanlarla ilgili valilik harekete geçti: Soruşturma açıldı
Ardahan'da tilkiye kötü muamelede bulunanlara soruşturma açıldı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayınlanan, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yapılan çalışmalarda, şahısların kimlik ve adreslerinin belirlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır. Ayrıca, kötü muameleye maruz kalan tilkinin doğal hayata bırakılması sağlanmıştır."

İHA

Rizeli vatandaşın tilkiyle gülümseten diyaloğu: Kahve mi yapayım çay mı yapayım?
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Rizeli vatandaşın tilkiyle gülümseten diyaloğu: Kahve mi yapayım çay mı yapayım?
Rize'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 'Pamuk' ve 'Boncuk' ismini verdiği tilkileri elleriyle besleyen Osmanoğlu'nun, tilkilere yönelik, 'Siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Siz izin aldınız mı? Ben kime diyorum? Sen benden izin aldın mı? Bırak elmayı. Boncuk, çay içer misin? Kahve mi yapayım, çay mı yapayım?' şeklindeki esprili sözleri izleyenleri gülümsetti.

Kastamonu'da aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
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Kastamonu'da aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde akrabasını ziyarete gelen bir kişi, gece vakti aç aklaması sonucu yanına kadar gelen tilkiyi eliyle besledi.

Hakan Çalhanoğlu'nun babası memleketi Bayburt'ta elleriyle tilki besledi
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Hakan Çalhanoğlu'nun babası memleketi Bayburt'ta elleriyle tilki besledi
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta bir akaryakıt istasyonunda gördüğü tilkiyi elleriyle besledi.

Yaşadığı Almanya'dan tatil için memleketi Bayburt'un Konursu köyüne gelen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, bir akrabasının akaryakıt istasyonuna gelen tilkiyi besledi. Tilki ardından gözden kayboldu. Hüseyin Çalhanoğlu, 'Konursu köyünde bulunan akaryakıt istasyonunda tilkimizle karşılaştık. Acıktıkça buraya geliyor ve elimizle besliyoruz. O bizim neşemiz, çok güzel bir hayvan' dedi.


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