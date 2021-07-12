Gündem Turşu bidonundan çil çil sikke çıktı
ARDAHAN

Turşu bidonundan çil çil sikke çıktı

Ardahan'da jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsündeki turşu bidonuna gizlenmiş sikke ve tarihi olduğu değerlendirilen objelerden oluşan 507 eser ele geçirdi.

Haber Merkezi AA
Ardahanda turşu bidonundan çil çil sikke çıktı... Ardahan haber
Otobüsün bagajındaki aramada, turşu bidonuna gizlenmiş 507 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elindeki sikkeleri Manisa'dan Ardahan'a göndereceği yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Çalışma sonucu bu kişinin tarihi eserleri gönderdiği yolcu otobüsünü tespit eden jandarma ekipleri, otobüsü Güzçimeni köyü mevkisinde durdurdu.

Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Otobüsün bagajındaki aramada, turşu bidonuna gizlenmiş vaziyette olan sikke ile tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen objelerden oluşan 507 eser ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bu sikke ve tarihi objeleri Ardahan'da teslim alacağı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'de geniş çaplı tarihi eser operasyonu: Binlerce sikke ele geçirildi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Karabağlar ilçesi ile Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki adreslerde yasa dışı yollardan elde edilen ve satılması planlanan tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
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3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada Helenistik, Roma, Bizans ve İslam devletleri dönemlerine ait 7 bin 906 sikke ile 1073 arkeolojik buluntu ele geçirdi.
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Olayla ilgili olarak L.Ö., H.D. ve S.D. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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İzmir'de geniş çaplı tarihi eser operasyonu: Binlerce sikke ele geçirildi
İzmir ve Manisa'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında Helenistik, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletlerinin dönemlerine ait 7 bin 906 sikke ile 1073 arkeolojik buluntu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


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