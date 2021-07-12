Turşu bidonundan çil çil sikke çıktı

Olayla ilgili olarak L.Ö., H.D. ve S.D. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada Helenistik, Roma, Bizans ve İslam devletleri dönemlerine ait 7 bin 906 sikke ile 1073 arkeolojik buluntu ele geçirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Karabağlar ilçesi ile Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki adreslerde yasa dışı yollardan elde edilen ve satılması planlanan tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir'de geniş çaplı tarihi eser operasyonu: Binlerce sikke ele geçirildi

İzmir ve Manisa'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında Helenistik, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletlerinin dönemlerine ait 7 bin 906 sikke ile 1073 arkeolojik buluntu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.