Gündem Ardahanlılar lösemi hastaları için seferber oldu
ARDAHAN

Ardahanlılar lösemi hastaları için seferber oldu

Ardahanlılar lösemi hastaları için seferber oldu

Türkiye genelinde ilik nakli bekleyenler için Ardahanlılar harekete geçti. Sosyal medyada başlayan kök hücre çağrısı, Ardahan Valiliği ve Türk Kızılayı işbirliği ile kampanyaya dönüştü. Kızılay Kan Merkezinde gerçekleştirilen kan ve kök hücre kampanyasına büyük ilgi oldu. Uzun kuyruklar oluşturan Ardahanlılar, kök hücre bağışında bulundu.

Haber Merkezi IHA
Kampanyaya destek olmak amacıyla Türk Kızılayı Kan Merkezine gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Kampanyaya destek olmak amacıyla Türk Kızılayı Kan Merkezine gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Türkiye genelinde ilik nakli bekleyenler için Ardahanlılar harekete geçti. Uzun kuyruklar oluşturan Ardahanlılar, kök hücre bağışında bulundu.

  • Sosyal medyada başlayan kök hücre çağrısı, Ardahan Valiliği ve Türk Kızılayı işbirliği ile kampanyaya dönüştü. Kongre Caddesindeki Kızılay Kan Merkezinde gerçekleştirilen kan ve kök hücre kampanyasına büyük ilgi oldu.


Kampanyaya, Ardahanlıların yanı sıra Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kampanyaya destek olmak amacıyla Türk Kızılayı Kan Merkezine gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Yoğun katılım sağlayan vatandaşa, görevliler kök hücre nakli konusunda bilgi verildi.

Ardahanlı vatandaşlar, ''Ardahan her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılığını göstermiştir. Kök hücre için buradayız. Bu tür bağışlara herkesin katkısı olması gerekiyor. İnşallah bir umut olur ve bizim de katkımız olur'' şeklinde konuştular.

Kampanya iki gün devam edecek.

İhtiyaç sahipleri için 'Sosyal Market'
HAYAT
İhtiyaç sahipleri için 'Sosyal Market'
AK Partiden 4 isme ihraç talebi

AK Parti'den 4 isme ihraç talebi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
TSK hazırlığını yapıyor

TSK hazırlığını yapıyor

​AK Parti'den 'güvenli bölge mutabakatına' ilişkin açıklama.
Brexiti ertelemeyeceğim

Brexit'i ertelemeyeceğim

​'31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok'
Fenerbahçe'de <br>bir devir sona erdi

Fenerbahçe'de
bir devir sona erdi

​Sarı lacivertlilerin tecrübeli kalecisi futbola veda etti.
'Ödüllü işçi' de kovuldu

'Ödüllü işçi' de kovuldu

Bulduğu dolar dolu cüzdanı polise teslim etmişti.
Gustavo<br>Fenerbahçe'de

Gustavo
Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, transferi KAP'a bildirdi.
CİMER'e yazmışlar

CİMER'e yazmışlar

Türkiye, taciz ve işkenceyle öldürülen Eymen'e ağlıyor.
Yapacak bir şey yok

Yapacak bir şey yok

Şenol Güneş'ten Galatasaray eleştirilerine cevap.
UCM kararını gözden geçiriyor

UCM kararını gözden geçiriyor

​Mavi Marmara Davası avukatları karardan memnun.
Hayata <br>yan bakanlar

Hayata
yan bakanlar

Sokaklarda ve pistlerde drift yapanlara sorduk.
İstanbullular neye <br>uğradığını şaşırdı!

İstanbullular neye
uğradığını şaşırdı!

İSPARK'a yüzde 70'e varan zam geldi...
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığından 'trafik tedbirleri' talimatı.
Hepsi imha edildi

Hepsi imha edildi

​Pençe Harekatı'nda ele geçirildi.
İthamlar temelsiz

İthamlar temelsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.
Rakibe gitti

Rakibe gitti

​Diagne'nin transfer maliyeti belli oldu
Tamamı söküldü

Tamamı söküldü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti.
4 katlı <br>binada patlama

4 katlı
binada patlama

Esenyurt'taki patlamada bir kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.