Areda Survey KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın nabzını yokladı

Areda Survey, bugün yapılan ve ilk turu tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçmen eğilimlerini ölçtü.

14–16 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan ankete göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman yüzde 52,2 oy oranıyla ilk turda önde yer aldı.

Areda Survey tarafından yürütülen çalışmada, Kıbrıs genelinde cinsiyet, il ve siyasal eğilim dağılımlarını temsil eden bin 100 kişiyle görüşüldü.