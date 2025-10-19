Yeni Şafak
Areda Survey KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın nabzını yokladı

Areda Survey KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın nabzını yokladı

18:4419/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Areda Survey'in anketine göre seçim yarışının Tatar ve Erhürman arasında oldukça yakın geçtiği görüldü.
Areda Survey'in anketine göre seçim yarışının Tatar ve Erhürman arasında oldukça yakın geçtiği görüldü.

KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Areda Survey’in yaptığı anket, yarışın Tufan Erhürman ve Ersin Tatar arasında geçtiğini ortaya koydu. Buna göre ankete katılanların yüzde 52'sinin Erhürman'a oy verdiği görünüyor.

Areda Survey, bugün yapılan ve ilk turu tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçmen eğilimlerini ölçtü.

14–16 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan ankete göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman yüzde 52,2 oy oranıyla ilk turda önde yer aldı.

Bağımsız aday Ersin Tatar yüzde 47,0 oy oranında kalırken, diğer adaylar toplamda yüzde 0,8 destek aldı.

Areda Survey tarafından yürütülen çalışmada, Kıbrıs genelinde cinsiyet, il ve siyasal eğilim dağılımlarını temsil eden bin 100 kişiyle görüşüldü.

Araştırma, CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle, kurumun profil bazlı dijital paneli kullanılarak gerçekleştirildi.

Elde edilen sonuçlara göre, seçim yarışının iki güçlü aday arasında oldukça yakın geçtiği, ancak Erhürman’ın ilk turda seçimi kazanma potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor.



