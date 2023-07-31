Arel farkıyla kaliteli bir eğitim

2023 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan tercih heyecanı devam ediyor. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez aday öğrenciler için üniversitenin imkanlarını ve başarılarını anlattı.

* Üniversite adayları için en heyecanlı aşamalardan biri gerçekleşiyor: Tercih dönemi! Öncelikle tercih döneminden başlayalım? Bize biraz Arel Üniversitesi’ni tanıtır mısınız? Üniversite olarak tercih yapacak adaylar için hazırlıklarınız neler?

İstanbul Arel Üniversitesi olarak yeni nesil eğitim-öğretim süreçleri, teknoloji merkezi, sektör iş birlikleri ve geniş burs seçenekleriyle insanlığın geleceğine dokunacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Tercih döneminde ‘tercihin senin geleceğin’ mottosuyla aday öğrencilere sunduğu olanakları tanıtan üniversitemiz, Tercih Dönemi’nin sonuna kadar uzman akademisyenlerimiz ve rehberlik kadromuz ile aday öğrencilere Cevizlibağ Sağlık Yerleşkemiz ve Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkemizde danışmanlık hizmeti sunuyor olacağız. Tüm aday öğrencilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.

* 2023-2024 Eğitim Yılı için kurumunuzun gelişimine yönelik hedef ve planlarınız nelerdir?

İstanbul Arel Üniversitesi olarak yeni nesil eğitim-öğretim süreçleri, teknoloji merkezi, sektör iş birlikleri ve geniş burs seçenekleriyle insanlığın geleceğine dokunacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kurulduğu 2007 yılından itibaren her yıl bünyesine yeni programlar, fakülteler ve yüksekokullar açarak eğitim hayatını geliştiren İstanbul Arel Üniversitesi, 2018 yılında Tıp Fakültesi’ni kurması ile Memorial Sağlık Grubu arasında anlaşma çalışmalarını başlatmış olup Memorial Bahçelievler ve Memorial Hizmet Hastanesi arasındaki işbirliği protokolümüz (afiliasyon) YÖK tarafından onaylandı.

AKREDİTE ÜNİVERSİTE

En güncel gelişmelerimizden birisi de üniversitemizin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilmesidir. Bir kurumun Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilmesi özetle eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal katkı gibi temel fonksiyonlarını da vadettiği hedefleri yerine getirebilmesi için gerekli sistemi kurmuş olduğunun göstergesidir. Yine bir üniversitenin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilmesi tüm süreçlerine, akademik ve idari personelini, öğrencilerini, mezunlarını ve hatta dış paydaşlarını dahil ettiğinin, onlarla etkileşim içinde olduğunun, geri bildirimlerini önemsediğinin belgelenmesidir. Bu da öğrencilerin diplomalarının daha görünür, daha tercih edilir olmasını sağlamaktadır. Örneğin bazı burs kuruluşları yalnızca akredite üniversitelerin öğrencilerine burs vermektedir. Kurumsal akreditasyona ek olarak da program akreditasyonunu da önemsiyoruz. Yakın zamanda Sosyal, Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği tarafından İktisadi İdari Bilimler Fakültemizde 3 programımız akreditasyon değerlendirmesi sonucunda akredite edilmiştir.

* Üniversite adayları neden sizin üniversitenizi tercih etmeli?

İstanbul Arel Üniversitesi olarak 30 yılı aşkın eğitim geçmişimizle, bilim ve teknoloji ışığında çağdaş bir Yükseköğretim Kurumu olmak üzere çıktığımız yolda, akademik kadromuzla birlikte teknolojik altyapı, AR-GE merkezleri ve iş dünyası ile entegre ders müfredatlarıyla akademik eğitim programlarımızı oluşturuyoruz.

Tıp, Sağlık ve Mühendislik alanları için özel olarak dizayn edilmiş, yüksek donanımlı Sağlık Laboratuvarları, ARELTECH Teknoloji Laboratuvarları, spor ve sosyal alanları, öğrenci köyü ve kütüphaneleriyle öğrencilerimiz tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmekte. Ayrıca girişimciliği ve yaratıcılığı teşvik eden Kuluçka Merkezimiz ile onların gelişimini destekliyor, öğrenci kulüplerimizle de işbirliği ve yöneticilik özelliklerini ortaya çıkartıyoruz.

Teknolojide geleceği takip ediyoruz

*Geleceğin mesleği neler? Hangi mesleğin ne tür avantajları var?

Pandemi süreci ile başlayan dijitalleşme, eğitim yöntemlerinde de birçok farklı model geliştirilmiş ve öğrencilerin ilgisini çekecek üç boyutlu modeller üzerine de çalışılmıştır. Kemal Gözükara Yerleşkesi içerisinde yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 7/24 çalışan Arel Teknoloji Merkezi’nde, iki AR-GE Merkezi, otomotiv, sanal gerçeklik, endüstri 4.0 gibi çok önemli laboratuvarlar yer alıyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) gibi önemli bir şirket ile eğitim bağları bulunan birçok teknoloji merkezi iş birliğine giden Arel Teknoloji Merkezi, öğrencilerimize profesyonel bir deneyim yaşatıyor. Üniversiteler geleceği takip etmeli. Gelecekte , yeni oluşumların üniversiteleri nasıl etkileyeceğine önem vermek zorundadır.

Sanayi ve teknoloji alanında adından söz ettiriyor

* Bilimsel çalışmalardan sosyal sorumluluğa ulusal ve uluslararası düzeyde okul projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Üniversitemiz akademik başarılarının yanı sıra geliştirdiği projelerle sanayi ve teknoloji alanında da adından söz ettiriyor. Bu yıl İstanbul Arel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’mizin ( ArelTTO) koordinasyonunda ve “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2209-A)’ kapsamında üniversitemiz öğrencilerinin hazırlamış olduğu 11 proje TÜBİTAK tarafından destek almayı başardı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından koordine edilen programda üniversitemizde hazırlanan projeler TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

Geliştirdiği 11 Öğrenci Projesi ile TÜBİTAK’tan (2209) destek almayı başaran üniversitemiz 2.5 milyona yakın ziyaretçinin ziyaret ettiği ve bir milyona yakın yarışmacının dahil olduğu TEKNOFEST’te 11 proje ile finale kalarak bir başarıya daha imza attı. Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARELPOTKAM) ve Sivil Havacılık Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Erdi Buluş projesi ile Türkiye 3.’sü olmayı başardı.

2021-2022 Akademik Yılı’nde Türkiye’de üniversite öğrencilerine ilk defa NFT diplomalarını verdik.

Gastronomide hedefimiz büyük

* Arel Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Lezzet Festivallerinde başarıdan başarıya koşuyor. Neler söylersiniz?

2020-2021 Akademik Yılında ilk öğrencilerini alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz Türk Mutfağı’na olduğu kadar Dünya mutfaklarına da hâkim, gerek ulusal gerekse uluslararası gastronomi sektörüne yönetici şefler yetiştirmeyi amaçlıyor. Eğitimlerinin %60’ı uygulamalar ile geçiren öğrenciler, düzenlenen festival yarışmalarında derece aldılar.

Mezun olduktan sonra da yanlarındayız

* Öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra onlara iş bulma ve staj konusunda yardımcı oluyor musunuz?

Önceliğimiz öğrencilerimizin alanlarında iyi yetişmiş bireyler olarak iş yaşamına başlamalarını sağlamak. Markalı derslerimiz ile öğrencilerimizin sektörün önde gelen isimlerinden eğitim alma fırsatlarını oluşturuyoruz. Yerinde uygulama eğitimleri ile mezuniyet öncesi görev tanıma ve oryantasyon şansı elde ediyorlar. Bununla beraber kısmi zamanlı ve tam zamanlı birçok çalışan öğrenci ve mezunumuz bulunmakta. Her yıl mezun buluşmaları ile iş ve hayata dair seminer sağlıyoruz.

Meslek yüksekokulunda sektör ihtiyaçları

Rekabetin yoğun olduğu günümüzde, firmaların hızlı ve yoğun teknolojik gelişmeleri takip edebilen nitelikli ve kalifiye işgücüne ihtiyaçları oldukça artmaktadır.

Öğrencimizin uygulamalı eğitim alabilmesi için atölyelerimiz ve laboratuvarlarımız günün koşullarına göre düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce Staj dersini zorunlu olarak almaktadır ve staj yapma olanakları Üniversitemizin Kariyer Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Arel Teknoloji Merkezi

Kemal Gözükara Yerleşkesi içerisinde yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 7/24 çalışan Arel Teknoloji Merkezi’nde, iki AR-GE Merkezi, otomotiv, sanal gerçeklik, endüstri 4.0 gibi çok önemli laboratuvarlar yer alıyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) gibi önemli bir şirket ile eğitim bağları bulunan birçok teknoloji merkezi ya da şirketiyle iş birliğine giden Arel Teknoloji Merkezi, öğrencilere profesyonel bir deneyim yaşatıyor. Sektör temsilcilerinin gerek ortak projede gerekse iş yerinde uygulamalarla öğrencileri bir araya getirecek Arel Teknoloji Merkezi, ülkemiz teknolojik çalışmalarına da katkı sağlayacağına eminiz.

Arel Medya

Arel Medya, Arel TV, Radyo Arel, arelnews.com haber portalı ve Arel Repost gazetesi ile başta İletişim Fakültesi öğrencileri olmak üzere iletişim alanında kendini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere profesyonel bir deneyim alanı oluşturuyor. Sektör profesyonelleri, alanında uzman akademisyenler ve öğrencilerin birlikte hazırlamış olduğu yayınlar, aynı zamanda öğrencilere proje/sınav notu olarak da yansıyor. Böylece iletişim/medya alanında sektöre girmeye hazırlanan öğrenciler, henüz öğrenciyken tüm medya uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi oluyor.

Finans Laboratuvarı açıldı

Eğitim yatırımlarını sürdüren İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara Yerleşkesinde Finans Merkezi’ni yaşama kavuşturdu. Üniversitenin Finans Laboratuvarı’nın açılışı Borsa İstanbul’da gerçekleşti. İş Bankası’nın katkılarıyla açılan Finans Merkezi, öğrencilere canlı hisse senedi, tahvil, vadeli işlemler, döviz ve opsiyon piyasaları ve bunlar arasındaki etkileşimi görme fırsatı sağlıyor.







