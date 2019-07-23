Arif Emre’ye son görev

Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşı Emre için ikindi namazını müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde cenaze namazı kılındı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Merhumun cenazesine birçok seveninin yanısıra Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve birçok siyasetçi katıldı. Emre’nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.

MSP’nin ilk genel başkanı

Emre, Milli Nizam Partisi’nin kapatılması üzerine aynı ekiple kurulan Milli Selamet Partisi’nin ilk genel başkanı olarak görev yaptı. Emre, Milli Selamet Partisi’nin 1974 yılında CHP ile ve 1977’de Adalet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetlerinde Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda şair, yazar da olan devlet adamı Arif Emre, liseyi ve üniversitesi Ankara’da tamamladı, Ankara Defterdarlığı, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu.