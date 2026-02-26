‘Arının’ diyeni ihraç ettiler

İhraç kararı üzerine eski ilçe başkanları açıklama yaptı. Açıklamada, “Yayınladığımız bildirinin arkasındayız. Bu haykırış, tarihimizin bize yüklediği hukuki, ahlaki ve siyasi sorumluluğun gereği, akıl ve vicdan hareketidir. Bu ifadelerimiz CHP’de bugüne kadar sadece partiye olan ideolojik bağlılığımızdan ibarettir. Başka yere bağlamak isteyen art niyetli çevrelere cevap niteliğindedir. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam ediyoruz” denildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de ihraç kararına tepki gösterdi: “Dışarıda savunulan adalet ilkesi içeride rafa kaldırılmışsa, sorun disiplin değil anlayıştır. Partiye yıllarını vermiş bir ismi korumak yerine tasfiye etmeyi tercih eden bu karar, sadece bir üyeyi değil, parti hafızasını, emeği ve sadakati cezalandırdı. Sadakat ödüllendirilmediği, emek korunmadığı, eleştiri düşmanlık sayıldığı sürece hiçbir siyasi yapı güçlenemez. Tarih gösterir ki partileri büyüten ihraç kararları değil, vefadır. Bu karar siyaseten yanlıştır, vicdanen kabul edilemez ve örgüt hafızasında kara bir leke olarak kalacaktır.”