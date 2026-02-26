‘Arının’ diyeni ihraç ettiler

Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle bildiri yayınlayıp CHP'ye arınma çağrısı yapan 30 eski parti yöneticisi ihraç edildi. Bu isimler “Bildirinin arkasındayız. Bu, daha başlangıç. Mücadeleye devam” açıklaması yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de ihraç kararına tepki gösterdi: Dışarıda savunulan adalet ilkesi içeride rafa kaldırılmışsa, sorun disiplin değil anlayıştır. Bu karar örgüt hafızasında kara bir leke olarak kalacaktır.
CHP’li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarından rahatsız olup 25 Kasım 2025’te yaptıkları toplantıyla partiye “Arının” çağrısında bulunan 30 CHP’li eski ilçe başkanı ihraç edildi. 25 Kasım’daki toplantıdan sonra bildiri yayınlayan CHP’li eski yöneticiler, adı yolsuzluk iddialarıyla anılan parti üyelerinin aklanana kadar üyeliklerinin askıya alınması gerektiğini vurgulamış, bildiride ismi bulunanlar kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
İŞTE O İSİMLER
CHP Genel Merkezi, eski Kartal İlçe Başkanı Yıldırım Emsiz, eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, eski Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, İBB Belediye Meclis Üyesi CHP milletvekili aday adayı Doğan Tekel, eski Adalar İlçe Başkanı Uluç Yurtduru, eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, Mehmet Ali İyimaya, Musa Çulha, Mustafa Erdemir, Cafer Çınar, Muharrem Aydın, Hasan Kahraman, İbrahim Ovacık, Oğuz Ünver, Halit Ötün, Özgür Erdem, Erhan Bozan, Lütfü Binici, Kemal Büyükbayrak, Seyit Hasan Ömür, Ümit Kaplanseren, Muharrem Konuk, Erdal Sülük, Hıdır Delipınar, Bülent Ütebay, Ali Boztaş, İsmail Yağcı, Zeynel Kızılkaya, Veli Çelik ve Ali Kaya’yı partiden ihraç etti.
MÜCADELEYE DEVAM
İhraç kararı üzerine eski ilçe başkanları açıklama yaptı. Açıklamada, “Yayınladığımız bildirinin arkasındayız. Bu haykırış, tarihimizin bize yüklediği hukuki, ahlaki ve siyasi sorumluluğun gereği, akıl ve vicdan hareketidir. Bu ifadelerimiz CHP’de bugüne kadar sadece partiye olan ideolojik bağlılığımızdan ibarettir. Başka yere bağlamak isteyen art niyetli çevrelere cevap niteliğindedir. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam ediyoruz” denildi.
KARA BİR LEKE
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de ihraç kararına tepki gösterdi: “Dışarıda savunulan adalet ilkesi içeride rafa kaldırılmışsa, sorun disiplin değil anlayıştır. Partiye yıllarını vermiş bir ismi korumak yerine tasfiye etmeyi tercih eden bu karar, sadece bir üyeyi değil, parti hafızasını, emeği ve sadakati cezalandırdı. Sadakat ödüllendirilmediği, emek korunmadığı, eleştiri düşmanlık sayıldığı sürece hiçbir siyasi yapı güçlenemez. Tarih gösterir ki partileri büyüten ihraç kararları değil, vefadır. Bu karar siyaseten yanlıştır, vicdanen kabul edilemez ve örgüt hafızasında kara bir leke olarak kalacaktır.”