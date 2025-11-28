Yeni Şafak
Arkadaşları hareketsiz halde buldu: Belediye çalışanı kamyonda hayatını kaybetti

Ali Keskin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ordu'da kamyon içerisinde arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulunan 48 yaşındaki belediye çalışanının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ali Keskin’in (48), park halindeki kamyonda cansız bedeni bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Yalıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Fatsa Belediyesi’nde kamyon şoförü olarak çalışan Ali Keskin’den haber alamayan yakınları, durumu belediye görevlilerine bildirdi. Belediye yetkilileri, araç takip sistemi üzerinden yaptıkları araştırmada Keskin’in şoförlüğünü yaptığı kamyonun Yalıköy’de park halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, Keskin’i kamyonun içerisinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Keskin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Keskin’in cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Keskin’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



