Arkadaşlarıyla birlikte kazdıkları kuyuda hayatını kaybetti

18:1230/09/2025, Salı
Üç kişinin, çalıştırdıkları jeneratörün gazından zehirlendikleri iddia edildi.
Antalya'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kuyunun yanında bir kişiyi baygın halde buldu. Kuyuya inen ekipler burada da iki kişiyi daha baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kuyuda 2 kişinin mahsur kaldığı ve 1 kişinin de yardım esnasında fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ekipler, kuyunun yanında isminin Selahattin olduğu öğrenilen kişiyi baygın buldu. Halat yardımıyla kazılan kuyuya inen ekipler, burada da baygın buldukları Zekeriya T. ve Emirkan K'yi dışarı çıkardı.

Hastaneye kaldırılan Zekeriya T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan ekiplerce yapılan incelemede kuyu içerisinde yoğun miktarda karbonmonoksit olduğu tespit edildi ve bir jeneratör bulundu.

Define aramak için kuyu kazdıkları iddia edilen 3 kişinin, çalıştırdıkları jeneratörün gazından zehirlendikleri öne sürüldü.



