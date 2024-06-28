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Arkamda dur: Eski genel başkan öne geçemedi

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylüldeki Tüzük Kurultayı'nı olağanüstü seçimli kurultaya dönüştürme çalışmalarını hızlandırdı.

Uğur Duyan
04:00 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 06:36 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te düzenlenen törene Özgür Özel’le birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu’nun, Özel’in arkasından yürümesi dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te düzenlenen törene Özgür Özel’le birlikte katıldı. Kılıçdaroğlu’nun, Özel’in arkasından yürümesi dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la başkentte salı günü yaptığı görüşmede, delege üzerindeki etkisini sürdürdüğünü söyledi. Eylül ayında yapılması planlanan kurultayı seçimli kurultaya dönüştürebilecek güce sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Yavaş'tan kurultay öncesi tarafsızlığını sürdürmesini istedi. Kılıçdaroğlu Yavaş'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki güç mücadelesinde “denge unsuru” olabileceğini de kaydetti. Yavaş'tan bu süreçte desteğini isteyen Kılıçdaroğlu, Tüzük Kurultayı’nı seçimli kurultaya dönüştürmek için İmamoğlu ile de görüşecek.


GENEL MERKEZ İZLİYOR

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, CHP'nin eski liderinin Ankara ve İstanbul'da 31 Mart'ta elde edilen sonuçlara katkısının yadsınamayacağını belirterek, Yavaş ve İmamoğlu'nun da bu durumun farkında olduğunu iddia etti. CHP Genel Merkezi’nin, Kılıçdaroğlu'nun adımlarını izlemekle yetineceği, sürece doğrudan dahil olmaktansa durumun netleşmesini bekleyeceği öğrenildi.


#politika
#CHP
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
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