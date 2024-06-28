Arkamda dur: Eski genel başkan öne geçemedi

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la başkentte salı günü yaptığı görüşmede, delege üzerindeki etkisini sürdürdüğünü söyledi. Eylül ayında yapılması planlanan kurultayı seçimli kurultaya dönüştürebilecek güce sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Yavaş'tan kurultay öncesi tarafsızlığını sürdürmesini istedi. Kılıçdaroğlu Yavaş'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki güç mücadelesinde “denge unsuru” olabileceğini de kaydetti. Yavaş'tan bu süreçte desteğini isteyen Kılıçdaroğlu, Tüzük Kurultayı’nı seçimli kurultaya dönüştürmek için İmamoğlu ile de görüşecek.