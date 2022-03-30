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Gündem Arnavutköy 10 bin fidanla daha yeşil
İSTANBUL

Arnavutköy 10 bin fidanla daha yeşil

Arnavutköy Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) işbirliği ile Orman Haftası kutlamaları kapsamında Arnavutköy’deki Şehitler Ormanı’nda ‘Fidan Dikme Şenliği’ düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavutköy 10 bin fidanla daha yeşil
Arnavutköy’deki Şehitler Ormanı’nda ‘Fidan Dikme Şenliği’ düzenlendi.

Arnavutköy Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) işbirliği ile Orman Haftası kutlamaları kapsamında Arnavutköy’deki Şehitler Ormanı’nda ‘Fidan Dikme Şenliği’ düzenlendi. Şenliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şahin Güneri, ORFAMDER Genel Başkanı Mehmet Yerli ile pek çok aile ve çocukları katıldı. Etkinlikte konuşan Baltacı, “İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Arnavutköy’ümüz bugün çok önemli bir çevre etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Zaten alanlarımızın neredeyse tamamı bu anlamda çok verimli ve elverişli. Bugün de içinde bulunduğumuz bu alanda yaklaşık 10 bin ağacımızın dikimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

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