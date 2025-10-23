Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan ÖzgürÖzel'in iddialarına sert yanıt: 'Gerçeği belgelerle konuşuyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Asfalt alımıyla ilgili yolsuzluk yapıldığını belirterek suçladığı Başkan Candaroğlu, “Kim, nereden 6.500 TL’yi uydurmuş çok merak ediyorum. Biz bu asfaltı 2.600 TL’ye aldık, serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3.695 TL’ye mal ettik. İşte belgesi burada” diyen Candaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı boyunca Arnavutköy’e bir metre asfalt dahi dökmediğini vurguladı.

“İBB bu ilçeye 1 metre asfalt dökmediği için yolları yapmak bize düştü. Ama sadece alımla iş bitmiyor. Şimdi kendi asfalt üretim tesisimizi kuruyorum. Gelecek ay hizmete alıyoruz. Yüreğin varsa gel Özgür Bey, tesis nasıl olurmuş, hizmet nasıl üretilirmiş yerinde gör.” ifadelerini kullanan Candaroğlu, “Biz İstanbul’un en düşük fiyatlı ihalelerini yaparken, siz İSFALT’ın alengirli ihalelerine bir bakın; kimlere, hangi yöntemle verildiğini araştırın” diyerek İBB’ye de gönderme yaptı.

Candaroğlu “Hepsinin belgesi elimizde. Fotoğraflarıyla savcılığa ileten de bizim ekip. Boğaz’da kaçak villaları yıkmamak için direnen, Vaniköy’deki malikanelerin kapısına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü dayanana kadar susan kimdi? Orada sessiz kalanlar, bugün bize ders vermeye kalkıyor” dedi.

“HİZMET ETTİKÇE RAHATSIZ OLUYORLAR”