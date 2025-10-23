Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan ÖzgürÖzel'in iddialarına sert yanıt: 'Gerçeği belgelerle konuşuyoruz'

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan ÖzgürÖzel'in iddialarına sert yanıt: 'Gerçeği belgelerle konuşuyoruz'

16:5823/10/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu.
Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Arnavutköy Belediyesi ve şahsına yönelik asılsız iddialarına belgeleriyle yanıt verdi. İBB’nin yıllardır hizmet götürmediği bölgelerde belediyenin kendi imkanlarıyla hizmet ürettiğini vurgulayan Candaroğlu, “Vaniköy’deki kaçak yapılar konusunda sesini çıkarmayanlar, Arnavutköy’deki yasal çalışmaları dillerine dolamış” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Asfalt alımıyla ilgili yolsuzluk yapıldığını belirterek suçladığı Başkan Candaroğlu, “Kim, nereden 6.500 TL’yi uydurmuş çok merak ediyorum. Biz bu asfaltı 2.600 TL’ye aldık, serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3.695 TL’ye mal ettik. İşte belgesi burada” diyen Candaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı boyunca Arnavutköy’e bir metre asfalt dahi dökmediğini vurguladı.

“İBB bu ilçeye 1 metre asfalt dökmediği için yolları yapmak bize düştü. Ama sadece alımla iş bitmiyor. Şimdi kendi asfalt üretim tesisimizi kuruyorum. Gelecek ay hizmete alıyoruz. Yüreğin varsa gel Özgür Bey, tesis nasıl olurmuş, hizmet nasıl üretilirmiş yerinde gör.” ifadelerini kullanan Candaroğlu, “Biz İstanbul’un en düşük fiyatlı ihalelerini yaparken, siz İSFALT’ın alengirli ihalelerine bir bakın; kimlere, hangi yöntemle verildiğini araştırın” diyerek İBB’ye de gönderme yaptı.

Candaroğlu “Hepsinin belgesi elimizde. Fotoğraflarıyla savcılığa ileten de bizim ekip. Boğaz’da kaçak villaları yıkmamak için direnen, Vaniköy’deki malikanelerin kapısına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü dayanana kadar susan kimdi? Orada sessiz kalanlar, bugün bize ders vermeye kalkıyor” dedi.

“HİZMET ETTİKÇE RAHATSIZ OLUYORLAR”

572 bin liralık dava açacağını söylenen Candaroğlu, belediyenin başarılarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini vurguladı.

#Arnavutköy
#Mustafa Candaroğlu
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?