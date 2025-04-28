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Arnavutköy'de fabrikada başlayıp çayırlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de fabrikada başlayıp çayırlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

17:0928/04/2025, Pazartesi
AA
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Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Arnavutköy'de bir fabrikanın deposunda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek, fabrikanın etrafındaki otluk alana sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Arnavutköy'de fabrika deposunda çıkıp otluk alana sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Haraççı Mahallesi'nde metal malzemelerin üretildiği bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk araziye sıçradı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman da etrafa yayıldı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.



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