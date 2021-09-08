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ANKARA

Artık her yer yemyeşil: Yanan ormanlar küllerinden doğdu

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin briçok bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle on binlerce hektarlık alan küle döndü. İş başına geçen provokatörler, yanan ağaçlık alanların imara açılacağı yalanlarını yaymaya çalışsa da Orman Genel Müdürlüğü en net cevabı fotoğraflarla verdi. Twitter'dan yapılan paylaşımlarda Ayvalık ve Marmaris'te yanan ormanlık alanlar, ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden hayat bulduğunu gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Artık her yer yemyeşil: Yanan ormanlar küllerinden doğdu
OGM'nin paylaştığı fotoğraflar yanan ormanların küllerinden doğduğunu gözler önüne serdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına özel önem veriliyor.

  • Yangın sonrası alınan görüntüler, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu.

Marmaris'te köylüler yangını söndüren kahramanları alkışlarla karşıladı
OYNAT 00:59
Marmaris'te köylüler yangını söndüren kahramanları alkışlarla karşıladı
Türkiye bir haftadır yangın felaketiyle mücadele ediyor. Gönüllülerin de destek verdiği itfaiye ve güvenlik ekiplerinin üstün çabasıyla yangınlar, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınlardan en çok etkilenen Muğla'da da Marmaris ilçesine bağlı Turgutköy'de çıkan yangın, gün içinde kontrol altına alındı. Köy halkı yangını söndüren ekibi köyün girişinde alkışlarla karşıladı.

Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye’de 30 ev küle döndü
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Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye’de 30 ev küle döndü

BÜYÜK DEĞİŞİM

OGM tarafından Balıkesir'in Ayvalık ile Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınları sonrası yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı. Marmaris'te 19 Ayvalık'ta ise 3 yıl sonraki dönüşüm gözler önüne serildi.

Muğla’dan sevindiren haber: Yangın bölgesi 3’e düştü
GÜNDEM
Muğla’dan sevindiren haber: Yangın bölgesi 3’e düştü

Yürek burktu: İşte Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası fotoğrafları
FOTOĞRAF 4
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Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp fırlamasıyla yangın, Bayır, Turgut ile Hisarönü Mahallesi'nin eteklerine ulaşarak büyüdü. Havadan ve karadan müdahalelerle alevler 9'uncu günde söndürüldü. Yangınlarda 13 bin 650 hektar alan zarar gördü.
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Marmaris'teki yangınlarda 1996 yılında Milli Park ilan edilen 29 bin 206 hektar alandaki kızılçam başta olmak üzere karaçam, sığla, dallı Akdeniz, pırnal meşesi, kermes meşesi gibi ağaçlarla dere ve nehir çevrelerindeki zakkum ve çeşitli çiçek türlerinin yer aldığı makilik alanların bir bölümü de zarar gördü. Yangında çok sayıda hayvan da yanarak telef oldu.
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Marmarislilerin, anılarının olduğu yemyeşil doğanın eski ve yangından sonraki halini sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
Yürek burktu: İşte Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası fotoğrafları
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınlarında 13 bin 650 hektar alan küle döndü. Türkiye'nin en büyük felaketleri arasında gösterilen yangın sonrası Marmaris'in eski ve yeni halinin fotoğrafları, görenlerin yüreklerini dağlarken, kimisi gözyaşlarını tutamadı.
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