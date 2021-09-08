Artık her yer yemyeşil: Yanan ormanlar küllerinden doğdu
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin briçok bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle on binlerce hektarlık alan küle döndü. İş başına geçen provokatörler, yanan ağaçlık alanların imara açılacağı yalanlarını yaymaya çalışsa da Orman Genel Müdürlüğü en net cevabı fotoğraflarla verdi. Twitter'dan yapılan paylaşımlarda Ayvalık ve Marmaris'te yanan ormanlık alanlar, ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden hayat bulduğunu gözler önüne serdi.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına özel önem veriliyor.
Yangın sonrası alınan görüntüler, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu.
OGM tarafından Balıkesir'in Ayvalık ile Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınları sonrası yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı. Marmaris'te 19 Ayvalık'ta ise 3 yıl sonraki dönüşüm gözler önüne serildi.