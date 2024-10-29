Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Artık kaçış yok: Ruhsatsız silah taşıyanlar bir bir tutuklanacak

Artık kaçış yok: Ruhsatsız silah taşıyanlar bir bir tutuklanacak

00:1929/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Ruhsatsız silah dönemi bitiyor
Ruhsatsız silah dönemi bitiyor

İstanbul Bayrampaşa’da ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu karar emsal niteliği taşırken, savcının tutuklama talepli gönderdiği sevk yazısındaki vurgu dikkat çekti.

2022’de Adalet Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirildi.


Yeni görevine başlar başlamaz ilk iş, başsavcı vekilleri ve emniyet yetkilileriyle toplantı yapan Gürlek,
ruhsatsız silah taşıyanların
adli kontrol kararıyla salıverilmesi yerine, 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında
tutuklanmaları yönünde
alınan kararı bildirdi.

Bu kapsamda, Bayrampaşa’da 26 Ekim’de üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli göz altına alındı. Savcılığa sevk edilen ve ifadesi alınan C.A.,
tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Ruhsatsız silah kullanımında düşüş bekleniyor

Silahla işlenen suçlardaki artışın önü kesiliyor


Savcılığın, şüpheli C.A. hakkında tutuklama talebiyle gönderdiği sevk yazısında, "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektirdiği belirtilirken, söz konusu yazıda,
Türkiye'de silahla işlenen suçların hızla artması ve olayın vahim nitelikte olması nedeniyle "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun pek çok suç açısından öncül suç teşkil ettiği vurgulandı.

Ceza üst sınırdan talep edildi


Şüphelinin tutuklama nedeninin 'ruhsatsız silah taşımak' olduğu vurgulanan yazıda, mevcut delil durumu ve suça ilişkin istenen cezanın
üst sınırı dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.




#Ruhsatsız silah
#Tutuklama
#6136 Sayılı Kanun
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Ceza
#Ruhsatsız silah taşıma cezası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İUP maaşları neden yatmadı? 28 EKİM 2024 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne zaman yatacak?