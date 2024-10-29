Artık kaçış yok: Ruhsatsız silah taşıyanlar bir bir tutuklanacak

Ruhsatsız silah dönemi bitiyor
İstanbul Bayrampaşa’da ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu karar emsal niteliği taşırken, savcının tutuklama talepli gönderdiği sevk yazısındaki vurgu dikkat çekti.
2022’de Adalet Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirildi.
Yeni görevine başlar başlamaz ilk iş, başsavcı vekilleri ve emniyet yetkilileriyle toplantı yapan Gürlek,
ruhsatsız silah taşıyanların
adli kontrol kararıyla salıverilmesi yerine, 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında
tutuklanmaları yönünde
alınan kararı bildirdi.
Bu kapsamda, Bayrampaşa’da 26 Ekim’de üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli göz altına alındı. Savcılığa sevk edilen ve ifadesi alınan C.A.,
tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.
Silahla işlenen suçlardaki artışın önü kesiliyor
Silahla işlenen suçlardaki artışın önü kesiliyor
Savcılığın, şüpheli C.A. hakkında tutuklama talebiyle gönderdiği sevk yazısında, "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektirdiği belirtilirken, söz konusu yazıda,
Türkiye'de silahla işlenen suçların hızla artması ve olayın vahim nitelikte olması nedeniyle "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun pek çok suç açısından öncül suç teşkil ettiği vurgulandı.
Ceza üst sınırdan talep edildi
Ceza üst sınırdan talep edildi
Şüphelinin tutuklama nedeninin 'ruhsatsız silah taşımak' olduğu vurgulanan yazıda, mevcut delil durumu ve suça ilişkin istenen cezanın
üst sınırı dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.
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