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Artık Netanyahu'ya güvenmiyor

Artık Netanyahu'ya güvenmiyor

04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Trump, Netanyahu.
Trump, Netanyahu.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki ilişkilerde gerilim artıyor.

Wall Street Journal'da yer alan haberde, Trump'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin ardından artık danışmanlarına İsrail liderinin verdiği bilgilerin doğruluğunu sorduğu belirtildi. Kaynaklar, Netanyahu'nun daha fazla askeri operasyon konusunda ısrarcı olmasının Trump'ı rahatsız ettiğini aktardı. Trump'ın, savaşın küresel ekonomiye etkilerinden endişe duyduğu ve İran'a yönelik bazı askeri planları da reddettiği ifade edildi. Gazetenin haberinde, başlangıçta Trump'ın Netanyahu ile birlikte kaç İranlı liderin etkisiz hale getirildiği ve bir sonraki saldırının nereye yapılacağı konusunda heyecan duyduğunu aktaran kaynaklar, ilerleyen günlerde Netanyahu'nun bazı iddialarına şüpheyle yaklaştığını ve İran hükümetini devirmek için Iraklı silahlı Kürt grupların İran'a girmesi planını reddettiğini belirtti.




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