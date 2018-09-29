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EĞİTİM

Artık yüksek lisans öğrencisi

İlkokul bile okuyamaz denilen üstün yetenekli otizmli piyanist Buğra Çankır, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Konservatuvarında yüksek lisans eğitimine başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üstün yetenekli Buğra Çankır, yurt dışındaki resitallerde zaman zaman konser veriyor.
Üstün yetenekli Buğra Çankır, yurt dışındaki resitallerde zaman zaman konser veriyor.

Buğra Çankır, 24 yaşında bir otizmli. İletişim konusunda doğuştan gelen güçlükleri var.

DÜNYA LİTERATÜRÜNE GEÇTİ

10 yaşındayken üstün yetenekli müziksel özellikleri olduğu anlaşıldı. “Perfect Pitch” ya da “Mutlak Kulak” olarak adlandırılan ve doğadaki tüm sesleri herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan nota olarak tanımlayabilme diye açıklanan bu yeteneği, 2004 yılında Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Genetik Araştırma Merkezinin testiyle belgelendi. Ardından, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli olan ve genelde otizmli çocuklarda görülen “savant sendromu” ile ilgili araştırmalar yapan Wisconsin Medical Society tarafından 2007 yılında bu özelliği nedeniyle dünyadaki savantlar arasında gösterilerek, literatüre geçti.

DİNLEYENLERİ MEST ETTİ

Çankır, Türkiye’de tanısı konulmuş 342 bin otizmli ve ailesine umut veriyor, onlara öncülük ediyor. Otizmli bireylerin “öğretilebilir” ve “yapabilir” olduğunu göstermek suretiyle toplumun otizm konusunda farkındalık bilincini artırıyor, otizme negatif olan bakış açısını düzeltiyor. Bu amaçla ulusal ve uluslararası etkinliklerde piyano resitalleri sunan Çankır, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Kurulu için çaldığı Rahmaninov’un “Elegie” eseri ile de dinleyicileri adeta mest etti.

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