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Artvin- Ardahan karayolu ulaşıma kapandı: Heyelan havadan görüntülendi

Artvin - Ardahan karayolunun 25’nci kilometresi Varyant mevkiinde sabah erken saatlerde yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayolunu tamamen ulaşıma kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

13:05 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 13:05 - 26/11/2023 Pazar
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Kayalar yola düştü

Kayalar yola düştü

Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Çalışmalar sonucunda tek şeritli ulaşımın sağlandığı heyelandı bölge drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

Artvin - Ardahan karayolunun 25’nci kilometresi Varyant mevkiinde sabah erken saatlerde yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayolunu tamamen ulaşıma kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, ekipler çalışma başlattı. Tek şeritten ulaşımın yeniden sağlandığı bölge drone kamerasıyla havadan görüntülendi.



#heyelan
#artvin
#Ardahan
1 saat önce
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