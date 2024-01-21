Şavşat Belediye Başkanı CHP'li Nihat Acar, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Acar açıklamasında, "Küçük belediyelerin kolay kolay girmeye cesaret edemeyeceği altyapı ve doğal gaz gibi çok zor hizmetlerin altına girdim.
Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular. Ancak, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.