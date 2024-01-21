Bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradım. Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladı.