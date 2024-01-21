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Artvin Şavşat'ta CHP depremi: Belediye Başkanı 'ihanetine uğradım' diyerek istifa etti

Partiler yerel seçimlere yönelik çalışmalarına başlarken CHP'de ise aday krizleri yaşanıyor. Artvin'in Şavşat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, “Cumhuriyet Halk Partisi Şavşat ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradım" diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

11:14 - 21/01/2024 Pazar
DHA
Nihat Acar
Nihat Acar

Şavşat Belediye Başkanı CHP'li Nihat Acar, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini açıkladı.


Acar açıklamasında, "Küçük belediyelerin kolay kolay girmeye cesaret edemeyeceği altyapı ve doğal gaz gibi çok zor hizmetlerin altına girdim.


Kalıcı hizmetlere imza attım.
Bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradım. Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladı.

Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular. Ancak, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



CHP'de Lüleburgaz çatlağı: Kırmızı çizgisini ezdiren Özgür Özel'e adaylardan sert tepki
CHP'de Lüleburgaz çatlağı: Kırmızı çizgisini ezdiren Özgür Özel'e adaylardan sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkan seçilmeden önce kırmızı çizgisinin ön seçim ve demokrasi olduğunu vurgulamıştı. Parti üye ve aday adayları da hem sahada hem sosyal medyada belediye başkanı adayının ön seçimle belirlenmesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak Özel bu sözünü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yuttu ve CHP'de yeni bir çatlak meydana geldi. CHP'de çok sayıda ilçede ön seçim kararı alınırken, Lüleburgaz'da belediye başkan adayı atama usulüyle belirlenerek, mevcut Belediye Başkanı Murat Gerenli aday gösterildi. Gerenli'nin aday olduğunun açıklanmasıyla belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, Özel'e sert tepki gösterip CHP liderine sözlerini hatırlatarak 'demokrasi' çağrısı yaptı.






#Artvin
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#Nihat Acar
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