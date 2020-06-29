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ARTVİN

Yusufeli Barajı'nda son durum - Artvin haberleri

Artvin Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 214 metreye ulaşıldı

Yapımı tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer baraj kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 214 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak.
Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak.

Devlet Su işleri 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği bildirildi.

Baraj gövde yüksekliğinin 214 metreyi bulduğu kaydedilen açıklamada, dökülen gövde beton miktarının ise 3 milyon 219 bin 656 metreküp seviyesine ulaştığı belirtildi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 558 megavat kurulu güce sahip Yusufeli Barajı ve HES ile yılda bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimi planlanıyor.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak: Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı
GÜNDEM
Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak: Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı

Gökyüzünde dans eden iş makineleri​
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Gökyüzünde dans eden iş makineleri​
Devlet Su İşleri'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Çoruh Havzası Projesi kapsamında inşa edilen ve tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'na ait. Baraj gerek hatırı sayılır yüksekliği gerekse sıra dışı inşaat çalışmalarıyla dikkat çekiyor.


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