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Artvin'de çığ düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

17:20 . 4/03/2023 Cumartesi
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Artvin sınırlarında Kaçkar Dağları'nda kayak yapan tur kafilesinin üzerine çığ düştü.

Artvin sınırlarında Kaçkar Dağları'nda kayak yapan tur kafilesinin üzerine çığ düştü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada
"Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir"
denildi.




#Artvin
#Çığ
#Yusufeli
1 saat önce
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Artvin'de çığ düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
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