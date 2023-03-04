Artvin sınırlarında Kaçkar Dağları'nda kayak yapan tur kafilesinin üzerine çığ düştü.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.
Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada
"Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir"
denildi.
#Artvin
#Çığ
#Yusufeli
1 saat önce
Artvin'de çığ düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da park halindeki otomobilde yangın
Osmaniye'de depremde dağdan kopan kaya eve 20 metre kala durdu
Katar'ın gönderdiği yaşam konteynerleri İskenderun Limanı'na ulaştı
Bursa'da inşaat kazısında lahit bulundu
ÖZET | Getafe-Girona: 3-2