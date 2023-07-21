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Artvin'de derede insan ayağı bulundu: Belediye hoparlörden 'DNA' anonsu yaptı

Artvin'in Borçka ilçesinde derede insan ayağı bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı. Olaya ilişkin belediye hoparlörlerinden, "Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmaları duyurulur." şeklinde anons yapıldı.

08:04 . 21/07/2023 Cuma
AA
Artvin'de derede kesik ayak bulundu

Artvin'de derede kesik ayak bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.


Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunan ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Savcılığın inceleme başlattığı olaya ilişkin Borçka Belediyesi hoparlörlerden, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmaları duyurulur." şeklinde anons yapıldı.




#Artvin
#Borçka
#kopmuş ayak
2 saat önce
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