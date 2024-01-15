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Artvin'de okullara kar tatili

Yoğun kar yağışları Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesini etkisi altına alırken bir il için tatil kararı alındı. Artvin'de 15 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

07:30 - 15/01/2024 Pazartesi
IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Artvin ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.


Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada,
“İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları sonrası meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan illerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.



#Artvin
#Kar yağışı
#Okul tatil
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