Sahura kalan süre00:00:00
Ramazan sayfası
|
Reklam
Reklam
Gündem

Artvin'deki Çaykur fabrikasında yangın çıktı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde ÇAYKUR’a ait Çay Fabrikası’nda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında kısmen kontrol altına alındı.

07:55 . 24/03/2023 Cuma
IHA
Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı

Artvin Kemalpaşa’da Çaykur’a ait çay fabrikasında yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR’a ait Çay Fabrikası’nın kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı.


Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Yardıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kismen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

#Çaykur fabrikası yangın
#Artvin
#Kemalpaşa
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.