ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron

ASAM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslüman dünyasını hedef alan açıklamalarına karşı tepkisini dile getirdi. Doğanay;

“Özgürlük”, “Eşitlik” ve “Kardeşlik” sloganlarıyla 1789’da devrim yapmış bir ülkenin Cumhurbaşkanısınız.

Fransa bu temel değerlerinden vazgeçti de bizim mi haberimiz yok?

İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda “özgürlük” ve “eşitlik” aklınıza gelmeyecekse, tam tersine İslam dinine karşı düşmanca, kendi ülkenizde yaşayan Müslümanlara karşı da ayrımcı ve eşitsizlikçi uygulamalar sergileyecekseniz o vakit sizin yaptığınıza kültürel barbarlık denir.

Kendi değerlerinizi inkar etmeniz sizin sorununuzdur lakin Milyarlarca inananı olan İslamiyete ve müntesiplerine düşmanlık yapmanız, yani İslamofobia siyasetiniz tam bir insanlık suçudur.

REKLAM

Demokrasinin güya beşiği olarak bilinen ülkenizde İslamofobia siyasetine ve yabancı düşmanlığına yaslanan kaba bir kültürel barbarlığı savunmanız insanlık barışı adına ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Biz Müslümanlar sadece Hz. Muhammedʼi (sav) değil diğer bütün Peygamberleri kendi Peygamberlerimiz olarak kabul ederiz. Bizim için Hz. Muhammedʼe yapılan saygısızlık ve hakaret Hz. İsa ve Hz. Musa Efendimize yapılan saygısızlık ve hakaretle eşdeğerdir. Bilesiniz ki biz Müslümanlar herkesin kendisi gibi kalarak bir arada barış içerisinde özgürce yaşadığı, hiç kimsenin bir diğerine inancından ve hayat tarzından dolayı saygısızlık yapmadığı bir dünyadan yanayız.

İslamiyeti bir terör ideolojisine dönüştürüp insanlık suçunu işleyenler, bir başka deyişle yüce dinimizin kutsallarına kara düşürenler ne kadar yanlış yolda iseler siz de onlara bakarak geliştirdiğiniz bu politikalarınızla yanlış yoldasınız. Birilerinin İslamiyet adına sergilediği gayrı insani ve gayrı İslami terör politikaları üzerinden oluşturduğu nefreti ve düşmanlığı siz tersinden işleterek aynı insanlık suçuna ortak olmuş oluyorsunuz.

REKLAM

Yüce dinimizin Peygamberine karikatürler üzerinden yapılan saldırı, “demokrasi”, “özgürlük”, “inançlara saygı”, “eşitlik” ve “kardeşlik” gibi değerlere yapılan saldırıdır. Sizin bu saygısız ve hakaretamiz karikatürlere devlet olarak verdiğiniz destek kendi değerlerinizi inkar etmenizin ötesinde bir insanlık suçuna ortaklık etmek anlamına gelir. Sadece kendi ülkenizde yaşayan milyonlarca Müslümanın değil yeryüzündeki tüm Müslümanların kutsal yüreğinde açtığınız bu yara, bilesiniz ki ülkenizin ve yeryüzünün toplumsal barışında açılmış derin bir yara hükmündedir.

Ülkemizin Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğanʼın bu politikalarınızdan dolayı şahsınıza yaptığı bir eleştiriyi neredeyse bir devlet krizine dönüştürmek isteyen siz bilesiniz ki inançlarımıza ve kutsallarımıza karşı sergilediğiniz bu düşmanca politika sayesinde hepimizi derinden yaraladınız. Şahsınıza dair bir eleştiriden duyduğunuz rahatsızlık umarım milyarlarca Müslümanın kalbinde yarattığınız derin yıkımı anlamanıza vesile teşkil eder. Bilesiniz ki yüce dinimizin kutsalları ve yüce Peygamberimizin kendisi hepimizin canından bin kat daha değerlidir.

REKLAM

Bay Macron

Tuttuğunuz bu yolun sonu size derin bir hüsran olarak geri dönecektir. İnsanlık aleminin barışına katkı sağlamak yerine yeryüzünü kin ve düşmanlık temelinde bir cehenneme dönüştürecek bu anlayış ve politikalarınızdan henüz vakit varken derhal vazgeçiniz.

Bilesiniz ki biz Müslümanlar savaşı asla temenni etmeyiz. Ancak kutsallarımıza yapılan bir saldırıyı da karşılıksız bırakmayız. Bedeli ne olursa olsun sesimizi yükseltmekten ve demokratik tepkilerimizi koymaktan asla geri durmayız.

Yeni bir din savaşına yol açacak ve insanlık barışına darbe vuracak İslamofobia siyasetinizden vazgeçmezseniz tarihe yeni bir Neron yeni bir barbar lider olarak geçeceksiniz.

REKLAM

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ünlü Veda Hutbesiʼnde tüm insanlara şu şekilde seslenir:

“Ey insanlar! Hepiniz Ademʼin çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.

” İşte yüce Peygamberimizin ve dinimizin insanlığa öğretmek istediği gerçek insani öğreti budur.

Bir insaniyet mektebi olan İslamiyeti teröristlerin iddiaları üzerinden ötekileştirip düşmanlaştırmak bilesiniz ki eşitlikçi insan anlayışına yöneltilmiş bir tehdittir. O yüzden diyoruz ki herkes için koşulsuz özgürlük ve eşitlik!

Murat Doğanay Yönetim Kurulu Başkanı

Şaban Gülbahar Yönetim Kurulu Üyesi

Ertan Özyiğit Yönetim Kurulu Üyesi

REKLAM

Yalçın Koçak Yönetim Kurulu Üyesi

Halide İncekara Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Metiner Yönetim Kurulu Üyesi

Faik Tunay Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan Osmanoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Metiner Yönetim Kurulu Üyesi

Asam, Avrasya Bir Vakfı Kuruluşudur