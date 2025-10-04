Aşdod’da Siyonist işkencesi

Silahlı İsrail askerlerinin korsan gibi bastığı teknelerden kaçırdığı Sumud Filosu aktivistleri, pek çok hukuksuzluğa maruz kaldı. Önceki sabah 06.00’dan itibaren Aşdod Limanı’nda hazır bulunan avukatlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. Duruşmalar saat 14.00’te başlayıp aralıksız 15 saat sürdü. Sürecin yakın takipçisi olan Adalah avukatları, 331 aktivistle bir araya geldi, aktivistlerin çoğunun sorgusuna eşlik etti. Bazı filo yolcuları ise hukuki temsil olmaksızın İsrail tarafından işlemden geçirildi.

PLASTİK KELEPÇEYLE DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

Katılımcılar, toplandıkları alanda “Özgür Filistin” sloganı attıktan sonra en az beş saat boyunca elleri plastik kelepçeyle bağlı şekilde diz çökmeye zorlandı.

ŞERH DÜŞÜP İMZALADILAR

Aktivistlerin çoğu acil çıkış talebini imzaladı. Formda İsrail tarafından ortaya konulan asılsız ithamlar ve suçlamalara ise şerh düşüldü. İddialar arasında “İsrail’e yasa dışı bir şekilde girmek ve sınır dışı işlemlerinin bu gerekçeyle sağlanmasını kabul etmek” bulunuyor. Ancak imzacılar iddiaların tümünü reddedip, İsrail’in kendilerini zorla alıkoyduğunu belirterek, sadece ülkeden ayrılmak istediklerini kaydetti.

MORALLER YÜKSEK

Avukatlar, aktivistlerin morallerinin oldukça yüksek olduğu bilgisini verdi. Söz konusu formu imzalayanların sınır dışı edilme sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor. İsrail yasalarına göre formu imzalamayanlar ise 72 saat boyunca alıkonulabiliyor. Alıkonulan aktivistler, hakim karşısına çıkarılacak. Göç Mahkemesi’nin kararıyla ülkeden sınır dışı edilecek.

SORGUDAN SONRA KETZİOT’A

Aktivistlere, Ketziot Hapishanesi’ne nakil olana kadar yiyecek ve içecek verilmedi. Aktivistlerin de Gazze’de insanları açlıktan öldüren bir oluşumdan yiyecek kabul etmediği öğrenildi. Sorguları tamamlanan aktivistler, Ketziot’a nakledildi. Burada da diplomatik ziyaretlere öncelik tanınacağı, konsolosluk ziyaretleri sırasında avukatların da izin almak için bekleyeceği belirtildi. Aktivistlerin topluca Londra ve Madrid’e sınır dışı edilmeleri netleşmezken, delegasyonlar Tel Aviv, Ürdün veya Mısır üzerinden olası sınır dışı ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

BAŞTAN SONA HUKUKSUZ

Hukukçular, İsrail'in yürüttüğü tüm sürecin hukuksuz olduğunu bildiriyor. Hukukçular, filoya müdahalenin, uluslararası hukuku ihlal ederek açık denizlerde adam kaçırma anlamına geldiğini ifade ediyor.

SU BİLE VERMEYİP UYUYANI TEHDİT ETTİLER

* Bazı aktivistler, uyumaya çalıştıklarında şiddetle uyandırıldıklarını, tehdit, taciz ve agresif davranışlara maruz kaldıklarını söyledi.

* Su, tuvalet ve ilaçlara erişimleri engellendi.

* Bir çok aktivistin avukatlara ulaşmaları da kısıtlandı.

* Avukatlar, daha önce Mavi Marmara'da aktivistlerin kişisel eşyalarını çaldıkları bilinen İsrail askerlerinin eşyaları ve insani yardım malzemelerini geri vermesini istiyor.















