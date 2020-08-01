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Gündem Aselsan mühendisinin intiharında FETÖ şüphesi
ANKARA

Aselsan mühendisinin intiharında FETÖ şüphesi

ASELSAN mühendisi Ümit Kök’’ün sır ölümünde FETÖ izi çıktı. İzmir’deki soruşturmada ifade veren Hüseyin K., 20 yıl önce intihar eden mühendis Ümit Kök’e, FETÖ’cülerin ‘Bal Tuzağı’ kurduğunu söyledi. Bal tuzağı, genç kızlar kullanılarak muhalif isimlere şantaj yapmayı esas alan bir yöntem. Savcılık 20 yıl önceki şüpheli ölümü mercek altına aldı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Aselsan binası
Aselsan binası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘müşteki’ sıfatıyla ifade veren eski askeri okul öğrencisi Hüseyin K. FETÖ’nün askeri lise yıllarında geleceği parlak görülen öğrencilere ‘Bal tuzağına düşürmek’ adını verdikleri bir kumpas uygulandığını söyledi. Hüseyin K.‘nın ifadesine göre bu kumpas şu şekilde gelişiyor; öğrencilik yıllarında gelecek vaat eden öğrencilere erken yaşlarda kadın ve erkeklerle arkadaşlık kurduruluyor. Bu kişilerin belirli mevkilere gelmesi sağlanırken, özel hayatları şantaj unsuru olarak kullanılıyor. Böylece söz konusu kişiler örgütün istekleri doğrultusunda yönlendiriliyor.

EŞİNİ SUÇLADI

Hüseyin K. İfadesinde kendi yaptığı bir araştırmanın ayrıntılarını savcılıkla paylaştı. Hüseyin K. ifadesinde, “2002 ya da 2003 yıllarında Aselsan’da mühendis olan ve F-16 sistemleri hakkında araştırma yapan ve proje hazırlayan mühendis Ümit Kök intihar etti. Ümit Kök’ün öldüğü hafta eşi Amerika’ya gitti ve gelmedi. Bunun bir bal tuzağı olduğunu düşünüyorum” dedi.

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SAVCILIK MERCEK ALTINA ALDI

Hüseyin K.’nın Aselsan Mühendisi Ümit Kök’ün intiharında eşinin payı olabileceğine ilişkin iddialar savcılık tarafından incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında ilk etapta Kök’ün çalıştığı kurum Aselsan’la temasa geçilmesi beklenirken, Kök’ün eşinin de yurt dışında olup olmadığı ve bağlantılarının inceleneceği öğrenildi.

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MİLLİ PROJEDE ÇALIŞIYORDU

Dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları arasında üst sıralarda yer alan Aselsan’da özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren şüpheli mühendis ölümleri gerçekleşti. Kimi intihar, kimi gaz zehirlenmesi, kimi ise elektrik çarpması sonucu şüpheli şekilde vefat eden mühendislerin ortak noktası, TSK’nın milli teknoloji ihtiyacını karşılayacak projeler üretmeleriydi.

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