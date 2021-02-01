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Asıl deprem geliyor​: İnce de istifa ediyor

Asıl deprem geliyor : İnce de istifa ediyor

Üç milletvekilinin istifasıyla sarsılan CHP’ye asıl şok geliyor. Partide demokrasi kalmadığını söyleyen Muharrem İnce de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğini duyurdu. “Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. ‘Yüzde 50 artı bir’i alacak siyasi yapı oluşturacağız” diyen İnce, istifa eden üç vekilin de kuracakları Memleket Partisi’ne katılacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Memleket Hareketi başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, çok kısa süre içinde partisinden istifa edeceğini açıkladı. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak, eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in partiden istifasının ardından yapılan eleştiri ve iddialara ilişkin, “Özcan Özel partinin 1999’da baraja takıldığı günlerde ilçe yöneticiliği ve il başkanlığı yapmış arkadaşım. Hüseyin Avni Aksoy adı belli sanı belli. Mehmet Ali Çelebi, Silivri zindanlarında ağır bedeller ödemiş genç bir kardeşimiz. Bu arkadaşlarımıza, iftira atmak yakışmaz” dedi.

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  • İnce, parti kurma çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu: “Biz tüzüğümüzü hazırladık, üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz, daha pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm. Kimi arkadaşlarımla yüz yüze kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim.” Muharrem İnce ayrıca, CHP’den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya ise ‘evet’ yanıtını verdi.

CHP’de demokrasi kalmamış

İnce, üç milletvekilinin istifasının ardından CHP yönetiminden gelen eleştirilere tepki göstererek, “Sayın milletvekillerimize yapılan seviyesiz, mesnetsiz ve yakışıksız iftiralardır. Tek bir delil kırıntısı dahi yoktur. Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin. Kim inanır sana, kendi içinde tek adam olmuşsun. Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam. Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl sen Türkiye’ye demokrasiyi getireceksin” ifadesini kullandı.

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