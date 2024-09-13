Asimilasyon için ‘ikili eğitim’ oyunu

Yeni Şafak’a konuşan İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Okul binamız İskeçe’nin Osmanlı egemenliğinde olduğu dönemde inşa edilen eski bir tütün deposu. Bodrum katında sınıflarımız var. Ahşaptan, tehlikeli, dar ve küçük bir bina. Kapasitesi yetersiz kaldığı için, Yunanistan’ın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmamasına rağmen, vardiyalı eğitim dayatıyorlar. Yani sabahçı-öğlenci uygulaması var. İskeçe’deki azınlık ortaokulu ve lisesindeki öğrencilerin büyük bir kısmı İskeçe’ye 10-20-30 km uzaktan gelen köy çocukları. Öğleden sonra okula gelince akşam saatlerinde köylerine dönmek zorunda kalıyorlar. Bu zorluk sebebiyle öğrenciler devlet okullarına kayıt yaptırmak zorunda kalıyor, Yunanca eğitim alıyorlar. Bu da onların istediği bir şey zaten. Devletten yeni bir bina istiyoruz ancak devlet kulaklarını tıkıyor” dedi.