|
Gündem

Asimilasyon için ‘ikili eğitim’ oyunu

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 02:41 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi

Yunanistan’da Müslüman Türk azınlığının, kendilerine ait okullarda söz sahibi olmalarına izin verilmiyor. Eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiği okullar çok eski olduğu için hükümete yeni okul talebinde bulunuluyor. Ancak hükümet talebi karşılamıyor. Talebin karşılanmamasının yanı sıra öğrencilere vardiyalı eğitim dayatması yapılıyor.

DEVLET KULAKLARINI TIKIYOR

Yeni Şafak’a konuşan İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Okul binamız İskeçe’nin Osmanlı egemenliğinde olduğu dönemde inşa edilen eski bir tütün deposu. Bodrum katında sınıflarımız var. Ahşaptan, tehlikeli, dar ve küçük bir bina. Kapasitesi yetersiz kaldığı için, Yunanistan’ın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmamasına rağmen, vardiyalı eğitim dayatıyorlar. Yani sabahçı-öğlenci uygulaması var. İskeçe’deki azınlık ortaokulu ve lisesindeki öğrencilerin büyük bir kısmı İskeçe’ye 10-20-30 km uzaktan gelen köy çocukları. Öğleden sonra okula gelince akşam saatlerinde köylerine dönmek zorunda kalıyorlar. Bu zorluk sebebiyle öğrenciler devlet okullarına kayıt yaptırmak zorunda kalıyor, Yunanca eğitim alıyorlar. Bu da onların istediği bir şey zaten. Devletten yeni bir bina istiyoruz ancak devlet kulaklarını tıkıyor” dedi.

ÇİFTE BASKI

Ahmetoğlu, bir taraftan azınlık çocuklarının Türk azınlık okullarına gitmesinin engellenerek devlet ortaokul ve liselerine kaymalarının sağlandığını diğer taraftan da Türk azınlığın kendi okullarını yönetmesinin engellendiğini söyledi. Ahmetoğlu, çifte bir baskı ile karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.



#Eğitim
#Öğretim
#Okul
#İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Malatya 2+1, 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi