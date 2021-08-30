Aşiret düğününde gelin ve damada altın ve döviz yağdı Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde çok sayıda kişinin katıldığı aşiret düğününde altınlar havada uçtu. Gelin ve damada 1 milyon değerinde takı ve para takıldı.

Haber Merkezi 30 Ağustos 2021, 10:38 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2021, 10:52 İHA