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AĞRI

Aşiret düğününde gelin ve damada altın ve döviz yağdı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde çok sayıda kişinin katıldığı aşiret düğününde altınlar havada uçtu. Gelin ve damada 1 milyon değerinde takı ve para takıldı.

Haber Merkezi İHA
Aşiret düğününde gelin ve damada altın ve döviz yağdı
Gelin ve damada 1 milyon değerinde takı takıldı.

Ağrı Taşlıçay ilçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Parkı Taşlıçay Belediyesi Kır Düğün Salonunda düzenlenen Pleki aşiretine mensup Samancı ailesinin düğün törenine katılan davetliler, Servet ve Meltem çiftine altın takmak için birbiriyle yarıştı.

İki bin kişinin katıldığı düğün töreninde siyasetçiler, bürokrasiler ve aşiret mensubu kişiler düğünü halaylarla kutlarken, gelin ve damada 1 milyon değerinde takı takıldı.

AŞI DA OLDULAR

Düğünde Taşlıçay Devlet Hastanesi Başhekimi Vedat Arslan tarafından kurulan aşı standında ise isteyen vatandaşlar aşı olma fırsatı buldu.

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