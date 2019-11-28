Asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren maganda tutuklandı Samsun'un Ayvacık ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla ateş ederek Aşkın Gazan'ın ölümüne neden olan maganda tutuklandı. Gazan, dün asker eğlencesi sırasında isabet eden maganda kurşunu nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi 28 Kasım 2019, 20:25 Son Güncelleme: 28 Kasım 2019, 20:32 AA