Gündem Asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren maganda tutuklandı
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Asker eğlencesinde bir kişiyi öldüren maganda tutuklandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla ateş ederek Aşkın Gazan'ın ölümüne neden olan maganda tutuklandı. Gazan, dün asker eğlencesi sırasında isabet eden maganda kurşunu nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşkın Gazan'ın (28), olan muhtar babası Süleyman Gazan'ın Osmanlı Mahallesi'ndeki evinin önündeki asker eğlencesinde havaya ateş edildiği sırada seken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla öldü
GÜNDEM
Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla öldü

Maganda tutuklandı

Ekipler, tespit ettikleri şüpheli A.R.Ş'yi operasyonla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aşkın Gazan

Osmanlı Mahallesi'nde dün asker eğlencesinde havaya ateş edildiği sırada seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Aşkın Gazan kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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