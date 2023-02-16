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Askeri hekimler deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Kahramanmaraş'a kurulan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Seyyar Sahra Hastanesi ile depremzedelere sağlık hizmeti sağlanıyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi otoparkına kurulan, 21 çadır, 19 konteynerde 10'u askeri hekim olmak üzere 74 personelin görev yaptığı sahra hastanesi, depremin 3. gününden bu yana 1000 civarında hastaya hizmet verdi.
MSB Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, sahra hastanesinde yoğun bakım ünitesinden ameliyathanelere birçok alanın bulunduğunu söyledi.
Mustafa Gerek, askeri hekimlerin başlangıçtan itibaren cansiperane görev yaptığını dile getirdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Gülhane Tıp Fakültesindeki doktorlarca sahra hastanesindeki çalışmalara önemli destek verildiğini anlatan Gerek, şunları kaydetti: