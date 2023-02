Askeri hekimler deprem bölgesinde yaraları sarıyor

"Burada hastalarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedaviyi verebilme durumundayız. Arkadaşlarımızın katkısıyla burada 21 civarında büyük cerrahi işlem gerçekleştirildi. Bu hastalar stabil hale geldikten sonra da Sağlık Bakanlığımızın ekiplerince şehir dışındaki diğer hastanelere yönlendirildi. Buradaki arkadaşlarımız 24 saat esasıyla çalışıyor çünkü sahra hastanesinin bulunduğu yerde yatıyorlar, dolayısıyla gece-gündüz her an ihtiyaç duyulan taleplere cevap verebilecek durumdalar. Geniş, güçlü sağlık kadrosuyla Kahramanmaraş bölgesinde ihtiyaç duyulan her türlü tıbbi bakım, tedavi ve ileri cerrahileri yapabilecek durumdayız."