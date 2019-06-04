Askerleri fişleyip şema yapmışlar

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızmış kriptolarına yönelik ankesörlü telefon soruşturmaları hız kesmeden devam ederken, askerlerden sorumlu mahrem imamlar da deşifre ediliyor.

Son olarak, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında en aktif kullandığı kuvvet olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında görevli İlhami Oduncuoğlu hakkında, “Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TELEFONUNDA FALCON ÇIKTI

Düzenlenen iddianamede, Oduncuoğlu’nun 2 Mart 2019 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede, “CCleaner” isimli program görünümlü “Falcon” isimli gizli haberleşme uygulamasının yüklü olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin Whatsapp üzerinden ‘GLPR’ adıyla kayıtlı olan kişiye “Zindanlar masumlara yurt oldu, Dünya bize dar oldu, banka sendika suç oldu” şeklinde mesaj gönderdiği de iddianamede yer aldı.

69 KİŞİYİ DEŞİFRE ETTİ

Örgüt içinde “Akif” kod adını kullanan Oduncuoğlu’nun son olarak Hava Kuvvetleri astsubay yapılanması Kızılay bölgesinde “müdür” pozisyonunda görev yaptığı belirtildi. Yakaladıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olan şüpheli Oduncuoğlu, 69 FETÖ’cüyü deşifre etti.

Şüphelinin ismini verdiği kişiler arasında ise “genel müdür”, “müdür”, “müdür yardımcısı” pozisyonundaki mahrem imamlar da bulunuyor. Oduncuoğlu, örgütün Hava Kuvvetleri astsubay mahrem yapılanmasında gördüğü en üst ‘abi’nin Selim kod adlı Mehmet Emin Yıldız olduğunu kaydetti.

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