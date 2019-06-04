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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ’nün ‘havacı müdürü’ itirafçı oldu

Askerleri fişleyip şema yapmışlar

FETÖ’nün TSK’daki askerleri birim birim fişleyip daha sonra fotoğraf ve kimlik bilgilerinin bulunduğu bir şema hazırladığı ortaya çıktı. Söz konusu ayrıntı, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında “müdür” pozisyonunda görevli olan İlhami Oduncuoğlu’nun itiraflarında yer aldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
FETÖ’nün ‘havacı müdürü’ itirafçı oldu.
FETÖ’nün ‘havacı müdürü’ itirafçı oldu.

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızmış kriptolarına yönelik ankesörlü telefon soruşturmaları hız kesmeden devam ederken, askerlerden sorumlu mahrem imamlar da deşifre ediliyor.

Son olarak, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında en aktif kullandığı kuvvet olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında görevli İlhami Oduncuoğlu hakkında, “Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TELEFONUNDA FALCON ÇIKTI

Düzenlenen iddianamede, Oduncuoğlu’nun 2 Mart 2019 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede, “CCleaner” isimli program görünümlü “Falcon” isimli gizli haberleşme uygulamasının yüklü olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin Whatsapp üzerinden ‘GLPR’ adıyla kayıtlı olan kişiye “Zindanlar masumlara yurt oldu, Dünya bize dar oldu, banka sendika suç oldu” şeklinde mesaj gönderdiği de iddianamede yer aldı.

69 KİŞİYİ DEŞİFRE ETTİ

Örgüt içinde “Akif” kod adını kullanan Oduncuoğlu’nun son olarak Hava Kuvvetleri astsubay yapılanması Kızılay bölgesinde “müdür” pozisyonunda görev yaptığı belirtildi. Yakaladıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olan şüpheli Oduncuoğlu, 69 FETÖ’cüyü deşifre etti.

Şüphelinin ismini verdiği kişiler arasında ise “genel müdür”, “müdür”, “müdür yardımcısı” pozisyonundaki mahrem imamlar da bulunuyor. Oduncuoğlu, örgütün Hava Kuvvetleri astsubay mahrem yapılanmasında gördüğü en üst ‘abi’nin Selim kod adlı Mehmet Emin Yıldız olduğunu kaydetti.

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BİRİM BİRİM FİŞLEME

  • Şüpheli Oduncuoğlu, örgütün komutanları fotoğraflı olarak birim birim fişlediğini, kuvvetlere yönelik şema hazırladığını da anlattı. Fatih Deveci’nin bilgisayarından program açarak kendisinin “müdürlüğünü” yaptığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı, Lojistik Plan Daire Başkanlığı, Prensipler ve Proje Başkanlığı’nda çalışan komutanların fotoğraflarını ve Hava Kuvvetlerinin şemasını gösterdiğini belirterek, “Bu programın ismini bilmiyorum ancak bu sadece genel müdür seviyesindekilerde bulunan bir program idi. Programda askerlerin kimlik bilgileri, fotoğrafları, nerede çalıştıkları birimler yer alıyordu” dedi.
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