Askıda kitap, afet bölgesine el uzatacak ​

Pendik Belediyesi tarafından 24 Eylül’de Pendik Sahil Meydanında açılan 6. Pendik Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor. Kitap fuarında devam eden ve her kesimden çok olumlu dönüşler alınan Askıda Kitap kampanyası hakkında konuşan Başkan Ahmet Cin “Fuarda gerçekleştirdiğimiz Askıda Kitap Var Kampanyası ile sel bölgesinde bulunan okullarımıza kitap göndereceğiz. Fuarımızda kitaplarla herkese ulaşmaya, dokunmaya çalışıyoruz. Fuarımızda bizleri yalnız bırakmayan Bakan Yardımcımıza da katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.

6.Pendik Kitap fuarında yüzlerce yayınevi ,sahaf ve 160’dan fazla yazar tek bir çatı altında toplanıyor. Fuar alanında aynı zamanda söyleşiler ve imza günleri de gerçekleşiyor. Vatandaşlar sevdikleri yazarlarla buluşarak kitaplarını imzalatma fırsatı yakalıyor. Okurları ağırlayan kitap fuarı 3 Ekim’e kadar devam edecek.