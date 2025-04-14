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Aslı Baykal'dan CHP'ye 'sokak' tepkisi: Yapılan çocuk istismarına giriyor

Aslı Baykal'dan CHP'ye 'sokak' tepkisi: Yapılan çocuk istismarına giriyor

18:4114/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Aslı Baykal'ın Özel'e eleştirilerde bulunduğu Saraçhane gösterilerinde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Aslı Baykal'ın Özel'e eleştirilerde bulunduğu Saraçhane gösterilerinde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Aslı Baykal, Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından sokakların karıştırılması üzerinden CHP'ye sert sözlerle tepki gösterdi. Yaşı ergen olmamış liseli çocukları siyasete alet etmenin çocuk istismarına girdiğini ifade eden Baykal, "CHP işgalini Türkiye işgali ile sonuçlandırmak isteyen, kuzu kılığına bürünmüş kurtlar yıllardır hedeflerine ulaşamadı. İstekleri gerçekleşmedikçe doz yükseliyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)
ve
Ekrem İmamoğlu
'na yönelik soruşturmalar bahane edilerek sokak olayları başlatılarak toplumun birlik ve beraberliği hedef alındı.

Olaylar nedeniyle aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu binden fazla kişi gözaltına alındı.

Korsan gösterilerin aktörleri 'öğrencilere' Özel'den destek

Sokakları karıştırarak huzursuzluk çıkarma amacı taşıyan korsan gösterilere
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
de destek verdi.
Özel, sokak gösterilerinde ve protesto bahanesiyle ortaya konan çeşitli olaylarda gençleri öne atarak
kaos
u körükledi.

Aslı Baykal: Yapılan çocuk istismarına giriyor

Özel'in ve CHP'nin bu kaos politikasına CHP'nin merhum Genel Başkanı
Deniz Baykal
'ın kızı
Aslı Baykal
sert sözlerle eleştirdi.
X hesabından paylaşımda bulunan Baykal, yaşı ergen olmamış liseli çocukları siyasete alet etmenin çocuk istismarına girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"CHP işgalini Türkiye işgali ile sonuçlandırmak isteyen, kuzu kılığına bürünmüş kurtlar yıllardır hedeflerine ulaşamadı. İstekleri gerçekleşmedikçe doz yükseliyor."



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