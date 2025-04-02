Aslı Baykal: Ana muhalefet ülkemizi yakma hevesiyle ateşi körüklüyor

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 106 kişi için gözaltı kararı alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bu karara başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı sert tepki göstererek, sürecin siyasi bir hamle olduğunu öne sürdü ve sorumluluğu iktidara yükledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplumsal tepkinin yükselmesi gerektiğini vurgulayarak, iktidara yakın olduğu belirtilen yerli ve milli markalara karşı boykot çağrısında bulundu.

Özel son olarak, 2 Nisan’da kitlesel olarak alışveriş yapmayıp Türk ekonomisini batırma çağrısı yaptı.

"Ana muhalefet ülkemizi yakma hevesiyle ateşi körüklüyor"

CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, önce gençleri sokağa çağırıp sonra Türk ekonomisini batırmak için 'boykot' çağrısı yapan CHP'yi topa tuttu.

Ana muhalefetin Türkiye'yi yakma hevesiyle ateşi körüklediğini belirten Baykal, "Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıkıyor" dedi.

"El birliği ile ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız"

Baykal, isim vermeden Özgür Özel'i hedef aldığı X paylaşımında şunları dile getirdi:

"Herkes biliyor ki sokak ve boykot çağrılarına katılan kadar katılmayan, karşı boykot yapmak isteyen, biz de sokağa çıkalım diyenler var.

Nihai hedefi bu şekilde insanları birbirine düşürmek olan olan ana muhalefet ülkemizi çıkmaza sürüklemek için siyaset yaparken;

Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet

Soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıkıyor, ana muhalefetin ülkemizi yakma hevesi ile körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor.

Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı.

Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, el birliği ile ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız."







