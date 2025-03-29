CHP'nin sorumsuzluğu Aslı Baykal'ı isyan ettirdi: Bu ihanetin hesabını devlet sormalı

Aslı Baykal, CHP yönetimini sık sık eleştiriyor.
CHP'nin yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bahane ederek sokakları terörize edip 'boykot' çağrısıyla Türk ekonomisine darbe girişimine tepki gösteren CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal "Yasa bilmeyen ve anlamayan mafya benzeri bu siyasal yapı kendi bataklığında boğulabilir. Seçimlere dek ekonomiyi sarsıp vatandaşı mağdur etmesine izin verilmemeli" ifadelerini kullandı. Oluşan zararın azmettiriciler tarafından ödenmesi gerektiğini belirten Baykal "bu ülke insanına katkı yapan yatırımcılara ihanet etmelerinin hesabı sorulmalıdır." dedi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolsuzluk nedeniyle ceza almış ve terör suçlamalarıyla soruşturulan bir yapıya dikkat çekti.
Baykal, bu yapının şaibelerle anıldığını ve hükümete muhalefet eder gibi görünse de aslında ülkeye büyük zarar verdiğini belirtti.
"Siyaset yapmanın ilk kuralı yasalara uymaktır"
CHP'yi yasa bilmeyen ve anlamayan mafya benzeri bir yapıya benzeten Aslı Baykal, "
Yasa bilmeyen ve anlamayan mafya benzeri bu siyasal yapı kendi bataklığında boğulabilir istediği gibi. Ama boğulma süreci seçimlere kadar süreceği için o zamana dek oluşturacağı girdaplar ile tüm ülke ekonomisini sarsmasına, vatandaşı mağdur etmesine izin verilemez. Siyaset yapma yolu çok açıktır, ilk kuralı yasalara uymaktır. Yasaları bile bile; geçtim yolsuzluğu, terör soruşturmasını diploması olmayan adayı Türkiye'nin önüne koymaya çabalamaları diyet borcunun çok büyük ve çok derin olduğunu gösteriyor."
ifadelerini kullandı.
"İhanet etmelerinin hesabı sorulmalı"
CHP eliyle çıkarılan sokak olaylarını değerlendiren Baykal, günlerdir şehirlerde terör estirildiğini, polislerin yaralandığını ve tarihi camilere zarar verildiğini hatırlattı ve oluşan zararın azmettiriciler tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
Yine CHP'nin başlattığı yerli ve milli markalara boykot hareketini de eleştiren Aslı Baykal,
"Boykot adı altında yerli ve milli markalara düşmanlık ile borsaya yatırım yapan 6 milyon insana, bu ülke insanına katkı yapan yatırımcılara ihanet etmelerinin hesabı sorulmalıdır. Yasa dinlemeyen uygulamalar yargıya büyük zarar veriyor, çok geç olmadan önlenmesi gereken uygulamalardır. Oluşturulan kaos ortamı turizm sezonu yaklaşırken iptallere sebep olmaya başlayacak."
ifadelerini kullandı.
"Öğrencileri maşa olarak kullandınız"
Öğrencilerin sokaklara çağrılarak maşa olarak kullanıldıklarını belirten Baykal, gençlere şu şekilde seslendi:
"Gençler; size imreniyoruz, hadi meydanlara çıkın diyenlere önden siz buyurun desin artık ve maşa tutan eller açığa çıksın."
Aslı Baykal, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:
Sözün özü insanlar vergileri ile kendilerini bataklığa çeken yapılara yardım etmek zorunda değil, kaos ortamına katkıda bulunan çoğu yapı devletten destek alıyor, hepsinin devlet desteği kısıtlanabilir.
Hatta yapılacak kesintiler vatandaşa çeşitli şekillerde aktarılırsa çifte bayram olur.
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