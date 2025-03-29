CHP'nin sorumsuzluğu Aslı Baykal'ı isyan ettirdi: Bu ihanetin hesabını devlet sormalı

Yasa bilmeyen ve anlamayan mafya benzeri bu siyasal yapı kendi bataklığında boğulabilir istediği gibi. Ama boğulma süreci seçimlere kadar süreceği için o zamana dek oluşturacağı girdaplar ile tüm ülke ekonomisini sarsmasına, vatandaşı mağdur etmesine izin verilemez. Siyaset yapma yolu çok açıktır, ilk kuralı yasalara uymaktır. Yasaları bile bile; geçtim yolsuzluğu, terör soruşturmasını diploması olmayan adayı Türkiye'nin önüne koymaya çabalamaları diyet borcunun çok büyük ve çok derin olduğunu gösteriyor."