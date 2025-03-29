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'Siyasi mandacı' Özgür Özel'in yeni şikayet durağı Almanlar oldu

'Siyasi mandacı' Özgür Özel'in yeni şikayet durağı Almanlar oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:3329/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yardımı Batı ülkelerinden bekliyor...
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yardımı Batı ülkelerinden bekliyor...

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’yi Batı'ya şikayet etmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'siyasi mandacılık' ile suçladığı Özel Türkiye'de adaletin olmadığını iddia ederek İngilizlerin ardından şimdi de Almanya’dan destek talebinde bulundu.

Türkiye, CHP'li
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ndeki yolsuzluk iddialarını tartışıyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında hem yolsuzluk hem de
"kent uzlaşısı"
çerçevesinde iki ayrı soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tutuklamanın ardından CHP, Saraçhane'yi adeta işgal ederek izinsiz sokak gösterilerini organize etti. Partinin üst düzey isimleri ise uluslararası medyaya açıklamalarda bulunarak Türkiye aleyhine açıklamalarda bulundu.


ABD, İngiltere şimdi de Almanya'ya şikayet


İlk olarak CNN International'a konuşan CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
, ardından BBC'ye verdiği demeçte Avrupa ülkelerinin kendilerine yeterince destek vermediğin söylemişti.

Özel şimdi de Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'ye (DW) yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.



Batı'dan yardım dilenmeyi sürdürdü


Batı'nın Türkiye'nin yaşadığı son süreç hakkındaki tavrı ile ilgili Özel, şunları ifade etti:

"İlk günlerde mutlak bir sessizlik vardı. Ama dün Macron'un açıklamaları, Olaf Scholz'un partisi SPD ile yaptığımız görüşme, Bundestag'ın tepkisi ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin yaklaşımı son derece kıymetli. Ama dünyanın otokratları birbirini desteklemeye devam ediyor. Buna karşı demokratik dayanışma beklemek hakkımız."

Boykot çağrısı


Boykot çağrısının etkisine ilişkin Özel, şöyle konuştu:


"Google Maps yoğunluk haritalarında boykot ettiğimiz yerlerde azalma olduğunu görüyoruz. Bu ideolojik bir çağrı değil, iktidar yanlısı bazı firmaların protestosu. Direnişimizi görmeyenlerin ekonomik kuruluşlarını hedef alıyoruz ve bu ciddi sonuç veriyor. Devam edeceğiz."

Erdoğan: CHP siyasi mandacılık talep ediyor


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in Türkiye'yi Batı'ya şikayetine çok sert tepki gösterdi.


Erdoğan
"CHP Genel Başkanı resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Öfkenin aklı ve vicdanı esir alan zehirli diline bulaşamayacağız. Bu süreçte kamu düzeninin bozulmasına da göz yummayacağız"
ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu;

  • "Bunların hiçbirinde başarılı olamayınca Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar. Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. CHP Genel Başkanı resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Kendimizi terk edilmiş hissettik diyor. Yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız diyor. Bu zat ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, yüzü kızarmıyor. Batı'nın en zencisi deyince de bize kızıyorlar, mandacı deyince bize öfkeleniyorlar. Ülkesini yabancılara şikayet etmek Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderine yakışıyor mu? Böyle bir siyasetçi ülkesini emperyalistlere karşı savunabilir mi?"


#Özgür Özel
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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