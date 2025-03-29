'Siyasi mandacı' Özgür Özel'in yeni şikayet durağı Almanlar oldu

"Bunların hiçbirinde başarılı olamayınca Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar. Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. CHP Genel Başkanı resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Kendimizi terk edilmiş hissettik diyor. Yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız diyor. Bu zat ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, yüzü kızarmıyor. Batı'nın en zencisi deyince de bize kızıyorlar, mandacı deyince bize öfkeleniyorlar. Ülkesini yabancılara şikayet etmek Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderine yakışıyor mu? Böyle bir siyasetçi ülkesini emperyalistlere karşı savunabilir mi?"