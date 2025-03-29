'Siyasi mandacı' Özgür Özel'in yeni şikayet durağı Almanlar oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’yi Batı'ya şikayet etmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'siyasi mandacılık' ile suçladığı Özel Türkiye'de adaletin olmadığını iddia ederek İngilizlerin ardından şimdi de Almanya’dan destek talebinde bulundu.
İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklamanın ardından CHP, Saraçhane'yi adeta işgal ederek izinsiz sokak gösterilerini organize etti. Partinin üst düzey isimleri ise uluslararası medyaya açıklamalarda bulunarak Türkiye aleyhine açıklamalarda bulundu.
ABD, İngiltere şimdi de Almanya'ya şikayet
Özel şimdi de Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'ye (DW) yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Batı'dan yardım dilenmeyi sürdürdü
Boykot çağrısı
Boykot çağrısının etkisine ilişkin Özel, şöyle konuştu:
Erdoğan: CHP siyasi mandacılık talep ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in Türkiye'yi Batı'ya şikayetine çok sert tepki gösterdi.
- "Bunların hiçbirinde başarılı olamayınca Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar. Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. CHP Genel Başkanı resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Kendimizi terk edilmiş hissettik diyor. Yolsuzluk yapanlara niye destek olmadınız diyor. Bu zat ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, yüzü kızarmıyor. Batı'nın en zencisi deyince de bize kızıyorlar, mandacı deyince bize öfkeleniyorlar. Ülkesini yabancılara şikayet etmek Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderine yakışıyor mu? Böyle bir siyasetçi ülkesini emperyalistlere karşı savunabilir mi?"