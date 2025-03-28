CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu üç günde sattı: Aday olamazsa başka biri çıkar

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanmasının ardından vatandaşı sokağa çağıran, tehditler savuran, polisle çatışma oylamaları yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin bundan sonraki yol haritasını açıkladı. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun resmi olarak cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda yerine birinin getirileceğini ifade etti: