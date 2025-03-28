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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu üç günde sattı: Aday olamazsa başka biri çıkar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu üç günde sattı: Aday olamazsa başka biri çıkar

16:4628/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel

Saraçhane'de yaptığı kışkırtıcı konuşmalar ve halkı galeyana getirmesiyle son günlerde ön plana çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı aday olamaması durumunda başka bir aday bulacaklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanmasının ardından vatandaşı sokağa çağıran, tehditler savuran, polisle çatışma oylamaları yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin bundan sonraki yol haritasını açıkladı. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun resmi olarak cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda yerine birinin getirileceğini ifade etti:

''İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok."




#özgür özel
#chp
#ekrem imamoğlu

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