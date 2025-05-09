Asrın felaketinde 31 kişiye mezar olmuştu: Trend Garden Rezidans davasında karar çıktı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Bülent Yeroğlu (62), E.Ç. (42), M.G. (57), M.T.A. (58), F.T. (52) ile yaşamını yitirenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Binada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Sanıklar ve avukatları da beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu ve müteahhit Bahattin Doğan'a (75) 12 yıl 6 ay, binanın sahipleri Engin Aslan (49) ve Sefa Gülfırat'a (33) 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Yurt dışında olması dolayısıyla sanık Ö.G'nin (48) dosyasını ayıran mahkeme, diğer 8 sanığın beraatine hükmetti.
Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Pınar Ersu, kararın kendilerini tatmin etmediğini, sanıkların olası kastla yargılanmasını talep ettiklerini ve kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yıkılan ve aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Trend Garden Rezidans'a ilişkin 13 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyordu.