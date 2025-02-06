Asrın yıkımından asrın inşasına

Türkiye, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. 6 Şubat depremleri Hiroşima Atom Bombası’nın 2 bin kat büyüklüğünde olması sebebiyle büyük bir facia olarak hafızalara kazındı. Toplamda 120 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen sarsıntılar Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yaşayan yaklaşık 14 milyon insanın yaşamını doğrudan etkiledi. 7 gün milli yas ilan edilen depremde 53 bin 737 kişi hayatını kaybederken, 107 bin 213 kişi ise yaralandı. Afetin ardından 350 çadır kent kurulurken 1 milyon çadır bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına 93 ülkeden 11 bin 488 personel destek verdi.

148 MİLYAR TL KAYNAK AKTARILDI

Depremin maddi zararı, 1999 Marmara depreminin yol açtığı maddi kaybın 6 katından fazla oldu. Yaraların sarılması için 1,6 trilyon liralık bütçe oluşturuldu. Bugüne kadar 428 konteyner kentte 220 bin konteyner kuruldu. Bu konteynerlerde bu zamana kadar 707 bin afetzede misafir edildi. Bugün itibarıyla 196 bin 153 konteynerde 649 bin 632 misafir ediliyor.

362 bin 739 haneye ev sahibi ve kiracılarda dahil toplam 34 milyar lira kira yardımı yapıldı. 1 milyon 995 bin 978 haneye 10’ar bin lira destek ödemesi verilirken, bu desteğin toplam tutarı ise 19 milyar 959 milyon 780 bin lira oldu. Bölgeye bu zamana kadar aktarılan kaynağın net miktarının 148 milyar 812 milyon 40 bin TL olduğu öğrenildi.

201 BİN 431 KONUT TESLİM EDİLDİ

11 ilimizde toplam 444 bin 11 hak sahibi kabul edildi. Bu hak sahiplerinin 389 bin 971’i konut olurken, 41 bin 872’i iş yeri 12 bin 168’i ahır olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında gerçekleşen afetin hemen ardından 28 Şubat 2023 tarihinde kalıcı konutların temelinin atılmasının ardından bugün itibarıyla 201 bin 431’i konut, 149’u işyeri olmak üzere toplam 201 bin konut ve iş yeri teslim edildi.







