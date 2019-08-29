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ANKARA

Astronot teklifinin geçmişi var

Uzaya Türk astronot gönderme teklifinin hikâyesi eskilere dayanıyor. Ahıska Türkü Talat Enveroviç Çetin, meğer bu fikri, Rus yetkililer nezdinde 1994’ten beri işliyormuş. Başarılı olmuş ki önceki günkü kritik ziyaretin flaş konularından biri ‘Türk astronot’ oldu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MAKS- 2019 Fuarı’ndaki temasları sırasında, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Rus kozmonotlarla sohbet etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MAKS- 2019 Fuarı’ndaki temasları sırasında, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Rus kozmonotlarla sohbet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya temasları kapsamında gündeme gelen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde uzaya Türk astronot gönderme teklifinin detayları ortaya çıktı.

Talat E. Çetin

Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi (RANEPA) Resmî Temsilcisi Ahıska Türkü Talat Enveroviç Çetin, “Fikrin bizde ortaya çıkması çok eski. İlk kez 1994’lü yıllarda bu olayı gündeme getirmiştim. O dönem uzaya sadece NASA’nın astronot gönderdiği biliniyordu. Rusya’nın Kazakistan’daki Baykonur üssünde bazı temaslarımız olmuştu. O dönemde bunlar dile getirilmişti. Sonrasında Moskova’da bu iş ilerledi. Türkiye ile bu konuyu resmi olarak konuşur olduk” dedi.

2004 yılında Moskova’da büyük bir resepsiyon verildiğini anlatan Çetin, şunları söyledi:

  • “Hava ve uzay kuvvetleri komutanı Vladimir Mihailov’a Türk-Rus Uzay ittifakı, Türkiye için F-16 yerine Su-35 ve Türk astronot konusunu teklif etmiştim. 2016 Aralık’ta da bu fikrin Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’e iletilmesini sağladım. MAKS-2019 havacılık fuarında Türk astronot teklifinin Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin’den gelmesi, Su-35 ve Su-57 teklifinin bizzat Putin’den yapılması çok anlamlı ve gurur vericiydi. Gelinen nokta Rusya ile Türkiye dostluğunun açık göstergesidir.”

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