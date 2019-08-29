Astronot teklifinin geçmişi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya temasları kapsamında gündeme gelen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde uzaya Türk astronot gönderme teklifinin detayları ortaya çıktı.

Talat E. Çetin

Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi (RANEPA) Resmî Temsilcisi Ahıska Türkü Talat Enveroviç Çetin, “Fikrin bizde ortaya çıkması çok eski. İlk kez 1994’lü yıllarda bu olayı gündeme getirmiştim. O dönem uzaya sadece NASA’nın astronot gönderdiği biliniyordu. Rusya’nın Kazakistan’daki Baykonur üssünde bazı temaslarımız olmuştu. O dönemde bunlar dile getirilmişti. Sonrasında Moskova’da bu iş ilerledi. Türkiye ile bu konuyu resmi olarak konuşur olduk” dedi.

2004 yılında Moskova’da büyük bir resepsiyon verildiğini anlatan Çetin, şunları söyledi:

“Hava ve uzay kuvvetleri komutanı Vladimir Mihailov’a Türk-Rus Uzay ittifakı, Türkiye için F-16 yerine Su-35 ve Türk astronot konusunu teklif etmiştim. 2016 Aralık’ta da bu fikrin Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’e iletilmesini sağladım. MAKS-2019 havacılık fuarında Türk astronot teklifinin Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin’den gelmesi, Su-35 ve Su-57 teklifinin bizzat Putin’den yapılması çok anlamlı ve gurur vericiydi. Gelinen nokta Rusya ile Türkiye dostluğunun açık göstergesidir.”