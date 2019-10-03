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İSTANBUL

At binenin kılıç kuşananın

Geleneksel sporlara ilgiyi artırmak için düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bugün Atatürk Havalimanı’nda başlıyor. 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek festivalde okçuluk, güreş, mangala, aşık atma, atlı ciritin yanısıra kılıç kalkan gösterileri yapılacak. Yeni Şafak’a konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 4 gün sürecek festival için “1 milyon ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ata binerken ok atan sporcu
Ata binerken ok atan sporcu

Geleneksel oyunların günümüze taşındığı “Etnospor Kültür Festivali” 16 ülkenin katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı’nda başlıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan festivalin detaylarını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Yeni Şafak’a anlattı. Etnospor Kültür Festivali’nin bu yılki sloganının ‘Ok at, güreş tut, at bin’, organizasyonun parolasının ise ‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ olduğunu belirten Erdoğan, “Festivale 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz” dedi. Erdoğan, ziyaretçilerin spor müsabakalarını izlemesinin yanı sıra ok atma, at binme, aşık, mangala gibi geleneksel spor ve oyunları tecrübe edebileceğini belirtti.

Bilal Erdoğan

ATATÜRK HAVALİMANI ETKİNLİK ALANI OLSUN

Festivalin bu yıl Atatürk Havalimanı’nda yapılmasına karar verildiğini belirten Erdoğan, “Atatürk Havalimanı bölgesinin geçtiğimiz dönemlerde millet bahçesi yapılacağı ilan edildi. Geleneksel sporların yıl boyunca sergileneceği bir alan olmasını istiyoruz. Böylece geleneksel sporları kalıcı hale getirmeyi ve yıl boyunca sergilemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

16 ÜLKENİN GELENEKSEL YEMEKLERİ SUNULACAK

Dünya lezzetlerinin festivalde olacağını söyleyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Geleneksel sporların dışında, geleneksel el sanatları, geleneksel çocuk oyunları, müzik, halk dansları ve yemeklerimiz festival kapsamında olacak. Festivalde bu yıl 16 farklı ülkenin geleneksel yemekleri beğeniye sunulacak”

FESTİVAL GELENEKSEL SPORA İLGİYİ ARTIRDI

Festivalin geleneksel sporlara ilgiyi artırdığını söyleyen Bilal Erdoğan, “Etnospor kapsamında çeşitli kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarda çok net bir şekilde İstanbullunun geleneksel sporlara ilgisinin arttığını görüyoruz. Kültürümüzün çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından benimsenmesine, kendi kimliğimizin korunması için geleceğe taşınmasına katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

ARJANTİN SPORU “PATO” DA OLACAK

Festivalde 12 geleneksel oyunun oynanacağını aktaran Erdoğan, “Arjantin’in geleneksel spor dalı Pato’nun yanı sıra, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk festivalde sevenleriyle buluşacak” dedi.

  • 853 sporcu yarışacak

    Organizasyona katılan her yaş grubundan çocuk topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak. Festivalde 12 kategoride 853 sporcu yarışacak. Türk devlet ve toplumlarını temsil eden 46 çadır kurulacak. 135 atın geleceği festivalde hem yetişkinler hem çocuklar için bolca at binme fırsatı olacak.
  • Falcao’ya ok attırmak lazım
  • Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Best FM’de katıldığı programda 4. Etnospor Kültür Festivali hakkında konuştu. Erdoğan, Galatasaray’ın sevilen ismi Radamel Falcao’nun çok sevildiğini söyleyerek ‘Radamel Falcao’ya ok attırmak lazım’ dedi.

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